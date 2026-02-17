Creșteri de prețuri pe piața gazelor naturale, așteptate după data de 1 aprilie 2026

Datele publicate pe comparatorul ANRE arată că ofertele furnizorilor de gaze naturale pentru livrările de după 1 aprilie 2026 sunt cu până la 20% mai mari decât plafonul de preț actual.

Cei mai mari furnizori, care dețin peste 90% din piața casnică, propun prețuri mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual, ceea ce poate afecta semnificativ consumatorii.

Guvernul a decis eliminarea treptată a măsurilor de sprijin

Pentru a evita o creștere bruscă a prețurilor și agravarea sărăciei energetice, guvernul a decis eliminarea graduală a măsurilor temporare de sprijin aplicate din noiembrie 2021 până în martie 2026.

„Pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale”, se precizează în document.

Măsuri propuse în noua Ordonanță de Urgență

Conform proiectului, pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale pentru consumatorii casnici va include mai multe componente, printre care costurile de achiziție, furnizare, tarifele reglementate de ANRE, precum și TVA și accizele.

Producătorii de gaze naturale vor avea obligația de a livra cantitățile necesare consumului casnic la un preț plafonat de 110 lei/MWh.

Totodată, eliminarea mecanismului de plafonare a prețurilor este așteptată să aducă un impact bugetar pozitiv pentru România, aflată în procedură de deficit excesiv. Aceasta va contribui la consolidarea fiscal-bugetară și la reducerea presiunilor asupra bugetului de stat, conform documentului publicat.

Exploatarea Neptun Deep ar putea stabiliza piața gazelor

O rază de speranță vine din faptul că, în 2027, România va începe exploatarea resurselor din perimetrul Neptun Deep, ceea ce ar putea duce la o aproape dublare a producției interne de gaze și la o creștere semnificativă a lichidității pieței angro de gaze naturale.

„De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep”, a transmis Ministerul Energiei.

Impactul pe care l-a avut contextul geopolitic asupra prețului la gaze

Potrivit Notei de fundamentare, actualul context geopolitic, marcat de conflictul din Ucraina și întreruperea tranzitului de gaze din Rusia, a influențat semnificativ creșterea prețurilor la gaze naturale pe plan internațional.

„Actualul context geopolitic a devenit, în ultima perioadă, din ce în ce mai complicat (…). Toate aceste elemente au avut impact asupra prețurilor gazelor naturale la nivel internațional, care manifestă în acest moment o tendință stabilă, dar care poziționează prețurile finale publicate de principalii furnizori de gaze naturale pentru consumatorii casnici peste prețul plafonat prin OUG 6/2025”, se arată în nota de fundamentare a OUG privind prețul la energie.

Cum au influențat condițiile meteo consumul de gaze din România

Iarna grea din 2026, cu temperaturi record în sudul României, inclusiv București, a dus la o creștere semnificativă a consumului de energie.

„Chiar dacă România a gestionat bine depozitele de gaz, temperaturile scăzute la nivel european au condus la golirea accelerată a depozitelor de gaze la nivel european, o scădere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce va conduce la un efort sporit pentru refacerea stocurilor de gaze naturale necesare sezonului de iarnă 2026-2027”, se mai arată în documentul citat de News.ro.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE