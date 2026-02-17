Creșteri de prețuri pe piața gazelor naturale, așteptate după data de 1 aprilie 2026

Datele publicate pe comparatorul ANRE arată că ofertele furnizorilor de gaze naturale pentru livrările de după 1 aprilie 2026 sunt cu până la 20% mai mari decât plafonul de preț actual.

Cei mai mari furnizori, care dețin peste 90% din piața casnică, propun prețuri mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual, ceea ce poate afecta semnificativ consumatorii.

Guvernul a decis eliminarea treptată a măsurilor de sprijin

Pentru a evita o creștere bruscă a prețurilor și agravarea sărăciei energetice, guvernul a decis eliminarea graduală a măsurilor temporare de sprijin aplicate din noiembrie 2021 până în martie 2026.

„Pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale”, se precizează în document.

Măsuri propuse în noua Ordonanță de Urgență

Conform proiectului, pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale pentru consumatorii casnici va include mai multe componente, printre care costurile de achiziție, furnizare, tarifele reglementate de ANRE, precum și TVA și accizele.

Producătorii de gaze naturale vor avea obligația de a livra cantitățile necesare consumului casnic la un preț plafonat de 110 lei/MWh.

Totodată, eliminarea mecanismului de plafonare a prețurilor este așteptată să aducă un impact bugetar pozitiv pentru România, aflată în procedură de deficit excesiv. Aceasta va contribui la consolidarea fiscal-bugetară și la reducerea presiunilor asupra bugetului de stat, conform documentului publicat.

Exploatarea Neptun Deep ar putea stabiliza piața gazelor

O rază de speranță vine din faptul că, în 2027, România va începe exploatarea resurselor din perimetrul Neptun Deep, ceea ce ar putea duce la o aproape dublare a producției interne de gaze și la o creștere semnificativă a lichidității pieței angro de gaze naturale.

„De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep”, a transmis Ministerul Energiei.

Impactul pe care l-a avut contextul geopolitic asupra prețului la gaze

Potrivit Notei de fundamentare, actualul context geopolitic, marcat de conflictul din Ucraina și întreruperea tranzitului de gaze din Rusia, a influențat semnificativ creșterea prețurilor la gaze naturale pe plan internațional.

„Actualul context geopolitic a devenit, în ultima perioadă, din ce în ce mai complicat (…). Toate aceste elemente au avut impact asupra prețurilor gazelor naturale la nivel internațional, care manifestă în acest moment o tendință stabilă, dar care poziționează prețurile finale publicate de principalii furnizori de gaze naturale pentru consumatorii casnici peste prețul plafonat prin OUG 6/2025”, se arată în nota de fundamentare a OUG privind prețul la energie.

Cum au influențat condițiile meteo consumul de gaze din România

Iarna grea din 2026, cu temperaturi record în sudul României, inclusiv București, a dus la o creștere semnificativă a consumului de energie.

„Chiar dacă România a gestionat bine depozitele de gaz, temperaturile scăzute la nivel european au condus la golirea accelerată a depozitelor de gaze la nivel european, o scădere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce va conduce la un efort sporit pentru refacerea stocurilor de gaze naturale necesare sezonului de iarnă 2026-2027”, se mai arată în documentul citat de News.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un elev din Craiova e dat pe spate de profesorii de la liceul din America unde învață pentru un an: „Fac mai mult decât strictul necesar”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată acum Raluca Turcan. Așa arăta înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline
Viva.ro
Cum arată acum Raluca Turcan. Așa arăta înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Unica.ro
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Elle.ro
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
gsp
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
GSP.RO
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
GSP.RO
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
Parteneri
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Libertateapentrufemei.ro
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport
Tvmania.ro
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport

Alte știri

Sindicaliștii de la CFR și Metrorex amenință cu procese, nemulțumiți că nu au primit prime de Ziua Feroviarului
Știri România 21:37
Sindicaliștii de la CFR și Metrorex amenință cu procese, nemulțumiți că nu au primit prime de Ziua Feroviarului
Gigi Nețoiu acuză Apele Române că i-au inundat și distrus ferma de 6 milioane de euro din Dolj după evacuarea barajului
Știri România 21:27
Gigi Nețoiu acuză Apele Române că i-au inundat și distrus ferma de 6 milioane de euro din Dolj după evacuarea barajului
Parteneri
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Stiri Mondene 18:00
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite” 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina”
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17:18
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
ObservatorNews.ro
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.ro
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Politic

Ilie Bolojan anunță noi reduceri de personal / Când va fi gata bugetul și cum se vor aplica reducerile salariale de 10% I VIDEO
Politică 21:50
Ilie Bolojan anunță noi reduceri de personal / Când va fi gata bugetul și cum se vor aplica reducerile salariale de 10% I VIDEO
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Politică 18:40
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare: adoptarea bugetului pentru 2026, tema principală 
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
Fanatik.ro
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată