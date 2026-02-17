Recorduri și adjudecări spectaculoase

Printre cele mai valoroase opere adjudecate s-au numărat două picturi semnate de Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”, fiecare vândută pentru 170.000 de euro, depășind semnificativ prețurile de pornire de 40.000 și 50.000 de euro.

Pictura „Car cu boi, pe cale de dimineață”, semnată de Nicolae Grigorescu. Foto: A10 by Artmark

Ambele lucrări au impresionat prin caracterul lor unic, una fiind deosebit de luminoasă, iar cealaltă rară datorită abordării nocturne a temei.

Un alt moment important al serii l-a constituit vânzarea desenului semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), adjudecat pentru 28.000 de euro, de la un preț de pornire de doar 8.000 de euro. Este pentru prima dată când o lucrare originală Picasso, care nu este un multiplu, este licitată în România.

Desenul „Scenă de coridă” (1959), semnat de Pablo Picasso. Foto: A10 by Artmark

Opere de valoare muzeală, vândute la licitație

Pe lângă Grigorescu, alte nume mari ale artei românești și internaționale au dominat licitația.

Nicolae Tonitza a fost reprezentat prin trei lucrări: „Portretul Ecaterinei” (1918), adjudecat pentru 76.000 de euro, „Tătăroaice la Balcic” (30.000 de euro) și „Peisaj în Franța” (12.000 de euro).

O pictură de Victor Brauner, „La relation” (1952), a fost cumpărată pentru 150.000 de euro, triplu față de prețul de pornire.

Pictura „La relation” (1952), de Victor Brauner. Foto: A10 by Artmark

Atmosfera licitației a fost caracterizată de intensitate și competiție, sala fiind plină, iar ofertele alternând constant între cele fizice și cele online.

White Glove la „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”

Rata de adjudecare de 100%, cunoscută internațional drept „White Glove”, subliniază interesul crescut al colecționarilor pentru opere cu valoare muzeală.

„Piesele au fost atent selecționate, sunt foarte bune. Deși suntem acum în luna sculptorului nostru național Constantin Brâncuși, evident că Nicolae Grigorescu rămâne unul dintre reperele importante, nu dar ale culturii noastre, ci și a identității noastre”, a declarat istoricul de artă Cătălin Davidescu.

Toate lucrările din licitație au fost expuse timp de o lună la sediul Galeriilor Artmark din București (16 ianuarie – 17 februarie) și într-o expoziție itinerantă la Craiova, pe 5 și 6 februarie. Evenimentele au avut intrarea liberă, accentuând transparența și accesibilitatea pieței de artă.

