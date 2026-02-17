Potrivit Recorder, schema implică transferul firmelor pe numele unor persoane fără adăpost, protejând astfel patronii de răspundere legală.

Printre cei care au apelat la acest sistem se numără foști parlamentari și oameni de afaceri cunoscuți. Potrivit investigației, legislația insuficientă și toleranța autorităților au permis perpetuarea acestei practici ani de zile.

În 2025, Guvernul a încercat să combată fenomenul prin modificări legislative, dar rețelele de evaziune s-au adaptat rapid și continuă să opereze.

„Legile par făcute în favoarea infractorilor”, subliniază investigația Recorder. Justiția, în loc să sancționeze ferm, transmite semnale de reducere a pedepselor pentru evaziune fiscală.

Victor Nica, liderul rețelei documentate, are un trecut marcat de acuzații de evaziune fiscală și delapidare. Deși dosarul său se află în prag de prescriere, Recorder l-a confruntat direct.

„Nu publicați nimic! Vă fac plângere penală și vă dau în judecată!”, a fost reacția lui Victor Nica după ce a fost contactat de Recorder pentru un răspuns.

