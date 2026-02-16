Cetățenii din Constanța n-au nicio vină că l-au secretat pe Mazăre? Cetățenii din sectorul 5 n-au avut nicio vină că l-au dat țării pe Vanghelie?

Românii chiar n-au nicio vină că i-au cocoțat în funcții pe Udrea și Oprescu? Pe tov. gen. dr. Oprea? Pe Firea? Pe turnătorul Voiculescu? Pe celălalt Voiculescu, care s-a remarcat prin nimic, nicio politică publică remarcabilă, nema, zero, nula?! Pe Daea? Pe Cîțu și Tudose? Pe udemeristul ăla de cultură care socotește arta în ore-cur? Pe Băsescu? Pe Năstase?

Pe tov. gen. dr. Oprea-Izmană? Pe tov. gen. dr. Ciucă? Pe dr. Bode? Pe dr. Ponta? Pe Tăriceanu și Dan Barna și Ghinea? Pe toți simionagiii, auriferii, șoșocarii și gavrilienii? Pe Dan Diaconescu, care are ceva dintr-un Epstein după două zile la Caracal, fiind în rândul elitelor mondiale – anchetat pentru sex cu minore? Pe guru din industria calului troian C. Georgescu? Pe E. Lasconi?

Să nu fie oare la mijloc strămoșeasca prostie? Dar din aceea cruntă, potențată de absența educației?!

Chiar așa, școala nu oferă, am înțeles, a tăiat bolojalnicul cu forfecuța și coperta de la catalog, dar te obligă cineva să nu-ți folosești niciodată creierul? Bă, dar niciodată, măcar așa, ca să vezi cum e?!

Nu mai discut gusturile maselor largi populare, dar vă aduc aminte o vorbă de la clasici: ca să știi cum e un popor trebuie să îi asculți muzica.

Să trăiești o viață întreagă în subsolul piramidei trebuințelor, că e lumea perversă și rea și te fură Soros și necaz cu turudoiânapoi (alde Giani de la Constituțională) și toate astea, dar să nu ai niciodată nicio vină?! Nici măcar aceea că din votul tău a ieșit dinastia caricatural-penală Piedone?! Greu de crezut, cum ar spune conspiraționiștii de tik-tok-mini-tok.

România e în halul fără de hal în care e pentru că asta vor cetățenii, tovarăși! Atât pot, atât vor, atât votează, atât se organizează, atât înțeleg din lume și viață, atât speră, atât visează, atât luptă, atât și nimic mai mult. Politruci prăjiți, să fure, dar să le dea și românilor ceva, să stea poporetul cu mâna întinsă, cu tot neamul, cu tușica, și cumătrul, atârnând la buget, sau cu traista-n băț prin lume, fiindcă acasă dacă se strâng trei la un loc doi caută să-l omoare pe al treilea și să-i fure oaia. Acum, de la treisprezece ani și în loc de oaie – un ATV. Dar în rest – la fel, din veacul veacului.

