România, pe 5 la jumătatea competiției

România ocupă locul 5 la jumătatea competiției de bob de 2 persoane de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, grație unei evoluții remarcabile a echipajului format din Mihai Cristian Tentea (pilot) și George Iordache (împingător). După ce au surprins în antrenamente cu un loc 2 în sesiunea a treia, cei doi sportivi au confirmat forma bună în a doua manșă oficială.

După prima manșă, echipajul românesc era pe locul 10, însă o performanță excepțională le-a permis să urce cinci poziții, terminând cu un timp total de 1.51:38. În prezent, Tentea și Iordache se află la doar 0,24 secunde de locul 3, ocupat de echipajul german Adam Ammour și Alexander Schaller. Primele două poziții sunt dominate tot de germani, Johannes Lochner și Georg Fleischhauer având un avans de 0,80 secunde față de ceilalți competitori.

Reacția savuroasă a antrenorului Iulian Păcioianu după performanța din manșa 2

Antrenorul Iulian Păcioianu a trăit intens succesul echipei, spunând într-o reacție oferită Libertatea că a simțit „o bucurie, o bucurie uriașă! Ce poți să simți când ești pe primul loc, și la Jocurile Olimpice?!”. Totuși, obiectivul rămâne neschimbat, după cum a subliniat acesta: „Nu s-a schimbat absolut nimic, pentru că toți cei care sunt lângă noi sunt mai valoroși ca noi, mai sunt două manșe și se poate schimba oricând clasamentul”.

Cele două manșe finale sunt programate pentru această seară, 17 februarie, la orele 20:00 și 22:05. Competiția va putea fi văzută pe TVR Sport, Eurosport, dar și pe aplicația de streaming HBO Max.

În istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, România a câștigat o singură medalie, bronzul obținut de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe la Grenoble 1968, tot în proba de bob-2. La Milano-Cortina 2026, cea mai bună clasare românească de până acum a fost locul 9 obținut de Raluca Strămăturaru și Mihaela-Carmen Manolescu, în proba de sanie dublu feminin.

Mesajul COSR după locul 5

„Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 – Bob de două persoane: Mihai Tentea și George Iordache, un vis care prinde viteză. Evoluție remarcabilă pentru echipajul României la bob două persoane. Mihai Tentea, pilotul care și-a construit reputația prin finețea traiectoriilor și curajul controlat, alături de împingătorul George Iordache, au încheiat primele două manșe pe un excelent loc 5, demonstrând că România poate visa din nou în această disciplină spectaculoasă.

Prima coborâre a adus un start de 4.95 (17), un finish de 55.73 (10) și un ecart de +1.05, dar mai ales un reper impresionant: cea mai mare viteză atinsă – 133.80 km/h. În manșa secundă, echipajul a progresat vizibil: start 4.93 (=15), finish 55.65 (3), cu un ecart redus la +0.43 și o nouă viteză de top – 133.67 km/h. Dincolo de cifre, performanța vorbește despre maturitatea sportivă a lui Mihai Tentea.

Pilotajul său este caracterizat de echilibru, citirea perfectă a virajelor și capacitatea de a transforma fiecare linie într-un avantaj de timp. La peste 133 km/h, diferența dintre curaj și precizie este infimă – iar Mihai a demonstrat că le stăpânește pe amândouă.”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).

