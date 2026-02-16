Cum și-au asigurat în acest ciclu electoral această conducere de tip satrapic a României? Cu diversiunea de la finalul anului 2024, că cică dacă nu conduc ei țara vin extremiștii, rușii etc.

Care pare a fi alternativa la acești habarniști în guvernare, care au dat cu tesla în consumul prăbușit la un nivel neintenționat de ei în 2025, când au executat magistral spolierea poporului român prin cea mai mare inflație din UE și noi creșteri de taxe și impozite în cascadă? Așa-zișii suveraniști, partidele parlamentare hrănite cu sume uriașe de la bugetul de stat de coaliția așa-zis pro-europeană, adică AUR+SOS+POT=tot o mizerie.

Prin ce s-au distins aceștia, la nivel de lideri? Prin imaginea de:

– ucigași (Simion amenințând public judecători din BEC cu uciderea prin jupuire), 

– violatori (Simion amenințând-o public pe o colegă din Parlament că o va agresa sexual), 

– nebuni (Georgescu delirând public că face un canal prin Caucazul care nu-i aparține) 

– mincinoși (Georgescu mințind public la TV că nu-l cunoaște pe mercenarul Potra, cel cu care PSD defila în geacă roșie pentru alegerile locale, în mai 2024).

Acest joc în doi favorizează actuala mafie transpartinică și ei au interesul major de a nu lăsa cumva loc pe eșichierul politic unor noi partide / noi lideri politici, care să crească până la alegerile următoare.

Precedenții președinți ai României spuneau despre statul român că ar fi mafiot (Traian Băsescu) și, respectiv, eșuat (Klaus Iohannis). Probabil că ambii aveau dreptate. Pe vremea lui Băsescu erau faimoase în lumea afaceriștilor din București întâlnirile de la Euro Hotels de pe Bd. Alexandru Averescu din București… Iar pe timpul lui Iohannis achizițiile publice de BMW-uri de la prietenii președintelui mergeau foarte bine și ele… 

Adevărul este că încă există în statul român oaze de normalitate, de patriotism, de onestitate, de curaj. Oamenii din aceste oaze luptă (uneori cu relativ succes) contra deșertului din jurul lor, reprezentat de mafia politică transpartinică. Cred că această luptă se va intensifica în perioada următoare, din cauza presiunii tot mai mari la care este supusă România… 

Contextul internațional se modifică într-un ritm alert, vechea ordine mondială s-a terminat, chinurile facerii celei noi sunt tot mai vizibile. Dacă România nu face un salt în afara mlaștinii în care băltim acum, dacă președintele-teleleu nu este schimbat constituțional cu unul mult mai bun (pe măsura vremurilor excepționale pe care le trăim), dacă actuala configurație parlamentară nu se schimbă semnificativ, pentru ca adevărata opoziție (cei care fac politică pe bani privați, nu pe subvenții de la bugetul de stat) să aibă o reprezentare corectă, mă tem (alături de mulți alții din bula mea) că România nu va mai exista în forma de azi, în mai puțin de 10 ani de azi.

Generația noastră, a celor născuți în anii 50-60-70 ai secolului 20, care au gustat mizeria și eșecul comunismului din anii 80 (gust pe care nu-l vom uita până vom muri), are datoria să dea această ultimă luptă pentru o Românie mai dreaptă și cât mai liberă. Apoi vom putea preda ștafeta celor care vin după noi, poate ei vor reuși mai mult decât vom fi reușit noi…  

Cunosc prea mulți antreprenori români și oameni din clasa de mijloc, patrioți fără doar și poate, care deja nu mai cred în România, care au hotărât să nu mai investească în aici, care își cumpără case în alte țări, care după dezastrul electoral din ultimii doi ani au început să plănuiască mutarea familiilor din România. Această criză de încredere și lipsă de speranță la nivelul clasei de performeri din economia de piață a ultimelor trei decenii este un semnal de alarmă foarte puternic.

Concluzie/singura soluție

Personal, am speranța că nu va fi prea târziu să înlocuim actuala conducere a României, depășită complet de nevoile de azi și de mâine ale țării noastre, la alegerile din 2028-2029-2030. Căci aceasta este soluția optimă: o evoluție accelerată în cadru constituțional, prin alegeri libere și corecte, care să fie câștigate de noi forțe politice, care să aducă la conducerea țării mai multă competență, mai multă onestitate, mai mult patriotism cu fapta nu doar cu vorba!

Nu cred în soluția revoluției, pe care unii par a se pregăti să o gestioneze. Adică să lase să explodeze în stradă furia populară incredibilă acumulată contra actualei clase conducătoare a României, să o direcționeze contra unor papagali aflați acum la vârful clasei politice (care guvernează cu impresia că sunt mai presus de lege), apoi ei să vină să fure revoluția pe model decembrie 1989, punând la conducerea aparentă a României alți păpușați.

Mi se pare că iar s-ar juca cu focul acești „băieți deștepți”, așa cum au făcut-o în noiembrie 2024, când au venit pe turnantă alții mai deștepți decât ei. Așa s-au trezit cu un rezultat al alegerilor ieșit de sub control și au fost nevoiți să anuleze alegerile în 6.12.2024, ca să-și acopere eșecul lor profesional de proporții istorice.

Chiar nu mai merge cu cârpeli de tip aruncat cu praf în ochii mulțimii, pentru a vota răul cel mai mic!

Dumnezeu să păstreze România în paza Sa, că mare nevoie avem și în aceste vremuri!

