Iubitorii sporturilor de iarnă se bucură din plin de zăpadă pe pârtiile de schi din Poiana Brașov.

UPDATE 18.37: Deși codul portocaliu de viscol și ninsoare provoacă haos în aproape toată țara, pentru turiștii care au mers în această săptămână la munte vremea este perfectă.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, poliţiştii din Gorj au instituit un filtru la kilometrul 22 al drumului, unde verifică echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă şi lanţuri antiderapante. Totodată, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj a emis mai multe recomandări pentru şoferi:

„DN 67C – Novaci – Rânca: Pe acest sector de drum se circulă în condiţii de iarnă. Nu vă deplasaţi către staţiunea montană Rânca cu autovehicule neechipate corespunzător pentru sezonul rece şi fără lanţuri antiderapante în dotare”, au transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

UPDATE 18.31: Ninge abundent pe DN 67C, pe sectorul Novaci – Rânca, iar şoferii sunt sfătuiţi să nu pornească la drum fără echipare de iarnă. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat, marţi, că drumul se află în condiţii specifice sezonului rece. Potrivit News.ro, utilajele de deszăpezire intervin constant, având în vedere aglomeraţia din timpul vacanţei.

18:15 - Acum 27 minute Brigada Rutieră a transmis o serie de recomandări pentru șoferii din București

UPDATE 18.25: Având în vedere codul portocaliu de viscol și nindori emis pentru București, polițiștii de la Brigada Rutieră au transmis o serie de recomandări pentru șoferi. Brigada Rutieră și autoritățile locale intervin pe toate arterele Capitalei pentru a asigura siguranța traficului și pentru a preveni accidentele rutiere.

Polițiștii Brigăzii Rutiere sprijină șoferii în condițiile meteo extreme, acționând pentru fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor.

„Toate activitățile sunt desfășurate în colaborare cu instituțiile abilitate, acțiunile fiind coordonate și adaptate permanent situației din teren”, au precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Pentru a circula în siguranță, Brigada Rutieră recomandă șoferilor:

Evitați deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică; dacă este necesar să plecați la drum, informați-vă despre starea drumurilor și pregătiți autovehiculul corespunzător;

Adaptați viteza la condițiile meteo-rutiere și mențineți o distanță suficientă pentru frânare;

Evitați frânările bruște, schimbările de direcție neașteptate și depășirile riscante;

Opriți sau staționați doar în locuri special amenajate;

Asigurați o bună vizibilitate curățând parbrizul, oglinzile, geamurile laterale și luneta;

Verificați funcționarea corectă a sistemului de iluminare, instalației de climatizare și ștergătoarelor;

Respectați semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri;

Purtați centura de siguranță pentru protecția dumneavoastră și a pasagerilor.

Pietonii sunt sfătuiți să circule doar pe trotuare, să traverseze străzile prin locurile marcate corespunzător și doar la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat că șoferii le-au observat intenția de a traversa.

Măsurile anunțate de Raed Arafat pentru codul portocaliu de viscol și ninsori

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat la Digi24 că autoritățile iau măsuri preventive pentru a gestiona efectele fenomenelor extreme.

„Evacuarea dializaților și gravidelor la termen din zonele care se blochează în astfel de situații, monitorizarea condițiilor drumurilor” sunt printre acțiunile anunțate.

Arafat a mai precizat că drumurile pot fi închise preventiv pentru a evita situațiile periculoase. „Dorința noastră este prevenim, nu să găsim persoane blocate pe drum”, a transmis șeful IGSU.

Școlile din Giurgiu vor fi închise din cauza codului portocaliu de viscol și ninsori

Județul Giurgiu intră sub Cod Portocaliu de ninsori și viscol între 17 februarie (ora 20.00) și 18 februarie (ora 12.00). Cursurile școlare vor fi suspendate fizic pe 18 februarie 2026, desfășurându-se exclusiv online, conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Autoritățile din Giurgiu au convocat o ședință extraordinară a CJSU pentru a pregăti intervenții în perioada critică 17 februarie (ora 20.00) – 18 februarie (ora 12.00), când județul se află sub Cod Portocaliu de ninsori viscolite și acumulări semnificative de zăpadă.

„Am activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care va monitoriza continuu situația meteo pentru a asigura răspunsul rapid al echipelor noastre”, au transmis reprezentanții ISU „Vlașca”.

Zeci de utilaje de deszăpezire, mobilizate în Giurgiu în timpul codului portocaliu

În paralel, drumarii sunt mobilizați pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. „Avem 32 de utilaje de deszăpezire și 1.700 de tone de material antiderapant pregătite să intervină”, a declarat Daniel Cărpușor, directorul Direcției Județene de Transport Giurgiu.

Traficul poate fi restricționat sau închis dacă situația o impune. Pentru protejarea persoanelor vulnerabile, pacienții care necesită dializă și femeile gravide din zonele cu risc de izolare vor fi internate preventiv în spitale. Totodată, IPJ Giurgiu va monitoriza permanent traficul pentru a preveni blocajele.

Recomandările ISU pentru cetățeni, în contextul codului portocaliu de viscol și ninsori

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis marți, 17 februarie 2026, o serie de recomandări de siguranță pentru populație, după ce Administrația Națională de Meteorologie a anunțat un cod portocaliu de ninsori și viscol puternic pentru București și județul Ilfov.

IGSU recomandă populației să evite pe cât posibil deplasările în timpul viscolului și ninsorilor abundente. În cazurile în care deplasarea este absolut necesară, cetățenii sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre starea drumurilor și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător pentru iarnă. Printre echipamentele necesare se numără anvelopele de iarnă, lanțurile antiderapante și o lopată.

În plus, autoritățile avertizează că, în condiții de vânt puternic, trebuie evitată apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau elemente de construcție care ar putea fi dislocate. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să urmărească buletinele meteo și să respecte indicațiile autorităților.

Cod portocaliu de ninsori abundente în sud-estul țării și București

În intervalul 17 februarie, ora 20.00 – 18 februarie, ora 12.00, ANM a emis o avertizare cod portocaliu pentru Muntenia și sudul Moldovei.

În aceste zone se vor înregistra ninsori intense, cu depuneri semnificative de zăpadă, care pot ajunge la grosimi între 20 și 50 de centimetri. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, vântul va sufla cu intensitate, atingând rafale de 60 – 85 km/h.

De asemenea, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. Județele afectate de acest cod portocaliu sunt: Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, precum și municipiul București.

Cod galben de precipitații și viscol în alte regiuni din România

Pe lângă codul portocaliu, ANM a emis și o atenționare cod galben în perioada 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 12.00. Aceasta vizează sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Se așteaptă precipitații mixte pe timpul zilei, urmate de ninsori pe timpul nopții.

În Dobrogea, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar local se va forma polei. Cantitățile de apă vor atinge 25 – 30 l/mp și, izolat, 40 – 45 l/mp. În plus, stratul de zăpadă va varia între 10 și 30 de centimetri, iar vântul va sufla cu viteze de 50 – 70 km/h, provocând viscol și reducând vizibilitatea sub 100 de metri în anumite zone.

O altă avertizare cod galben va fi în vigoare de marți, ora 22.00, până miercuri, ora 12.00, în Carpații Meridionali, Orientali și Munții Banatului. În aceste zone, vântul va sufla cu rafale de 70 – 90 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității sub 100 de metri. În aceste regiuni se va depune un strat de zăpadă de 10 – 20 cm, echivalent cu 15 – 25 l/mp.

