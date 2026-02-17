Ce este programul FLEX și cum ajung elevii români să studieze un an în SUA

Programul FLEX (Future Leaders Exchange Program) a fost creat în 1992 cu scopul de a consolida relațiile dintre SUA și țările din Europa și Eurasia. Programul le oferă liceenilor șansa de a studia timp de un an într-un liceu american. Elevii locuiesc alături de o familie gazdă, în SUA.

În România, programul funcționează printr-un parteneriat între autoritățile române și partea americană. Elevii selectați beneficiază de bursă completă: transport dus-întors, cazare și masă într-o familie gazdă, asigurare medicală, înscriere la liceu, alocație lunară și sprijin permanent pe durata schimbului.

La nivel global, programul înseamnă peste 30.000 de absolvenți și milioane de ore de voluntariat în comunitățile americane.

De la Craiova în Texas

„Numele meu este Nicola Vierita, am 16 ani și sunt elev la Colegiul Național „Carol I” din Craiova. Mă aflu în Statele Unite ale Americii cu programul FLEX (Future Leaders Exchange), program finanțat de Departamentul de Stat al SUA. Colegiul Carol este unul dintre cele mai vechi și prestigioase licee din România. Este un liceu plin de tradiție și performanță, cu elevi și profesori excepționali.”, a povestit elevul, pentru Libertatea.

Nicola studiază acum în statul Texas, într-o suburbie a metropolei Houston.

„Mă aflu în statul Texas, într-o suburbie a metropolei Houston, pe nume The Woodlands. Locuiesc alături de o familie americană și am doi frați gazdă cu care mă înțeleg foarte bine. După aproape 6 luni, consider că m-am integrat foarte bine în comunitatea mea de aici, dar și în familia gazdă, aceștia fiind niște oameni foarte înțelegători și deschiși la experiențe noi.”, adaugă acesta.

Elevii români petrec un an în SUA prin programul FLEX Foto: Nicola Vierita

Cum arată o zi într-un liceu american

Programul zilnic începe devreme pentru elevul din Craiova.

„O zi obișnuită în viața mea începe la 6 dimineața, când plec la liceu alături de unul din frații mei gazdă. La liceu mă întâlnesc cu prietenii mei și petrecem puțin timp împreună până încep orele. Am ore foarte variate, de la biologie și chimie la spaniolă sau istoria SUA. Liceul arată fix ca în filmele americane pe care toți le-am văzut când eram mici.”, a precizat Nicola.

După cursuri, timpul este dedicat familiei și studiului.

„Ziua mea se termină de obicei învățând pentru un test sau ieșind la o plimbare cu familia gazdă.”

Nicola Vierita face parte din elevii români care studiază în anul școlar 2025-2026 în SUA Foto: Nicola Vierita

Diferențe majore între școala din România și cea din SUA

Una dintre cele mai mari diferențe dintre școala din România și cea din SUA, observate de Nicola, este digitalizarea și accentul pus pe practică.

„Cred că cele mai mari diferențe între școala din România și cea din SUA sunt legate de modul de predare; modul de predare este unul mult mai focusat pe digitalizare. Folosim calculatoare la fiecare oră, unele teme sunt în format digital.”, subliniază elevul.

În plus, laboratoarele și experimentele sunt parte constantă din procesul de învățare.

„La chimie, după fiecare capitol avem o lucrare practică care are rolul de a fixa ce am învățat. […] La biologie, disecții pe globul ocular sau pe o inimă pentru a evidenția structurile pe care le învățăm.”, adaugă acesta.

Sportul și activitățile extracurriculare au, de asemenea, un rol central. „Se pune foarte mult accent pe sporturi și pe activități extracurriculare, cum ar fi cluburi de prim ajutor, de business, de debate sau chiar de limbi străine.”

Dar cel mai mult elevul a fost impresionat de profesorii americani: „Profesorii sunt foarte deschiși cu elevii, nu doar despre materia pe care o predau, dar și despre viața de după școală. Sunt mulți profesori care fac mai mult decât strictul necesar care este impus de școală.”

„Fiecare profesor are clasa lui pe care o amenajează după propriul gust, iar elevii schimbă clasele în funcție de orar.”

Deși spune că ambele sisteme de învățământ „sunt bune”, sistemul american are niște avantaje în plus: „se axează mai mult și pe ce urmează după viața de licean, cum te poate ajuta școala să alegi o carieră care ți se potrivește, cum să fii de succes.”

Procesul de selecție FLEX: „A fost mai lung decât mă așteptam”

Drumul până în SUA nu a fost deloc simplu. De la înscrierea în programul FLEX până la plecarea în America, Nicola a trecut prin mai multe etape.

„Procesul de selecție a fost unul riguros și a constat în 3 etape fizice și online. A fost mai lung decât mă așteptam, iar competiția a fost pe măsură.”

Experiență școlară unică pentru elevii români Foto: Nicola Vierita

Cea mai dificilă etapă? „Cred că ultima etapă a fost cea mai dificilă, deoarece a constat în mai multe aplicații online și interviuri fizice cu persoane din SUA. De asemenea, am avut de făcut mai multe eseuri despre experiența noastră de viață, dar și despre cum putem evolua dacă o să fim selectați.”

Momentul în care a aflat că este finalist rămâne memorabil: „Am primit un telefon de la staff-ul FLEX România, în care mi s-a spus că sunt finalist al programului FLEX pentru anul 2025–2026. Nu știam cum să reacționez la început, deoarece nu părea real.”

Șoc cultural și lecții despre România

Deși mai fusese în SUA, experiența de licean a fost diferită.

„Am avut puțin șoc cultural la început […] A fost ciudat să schimb sala de clasă și colegii în fiecare oră.”, a povestit băiatul.

„A fost puțin diferit să văd că nu mai am aceeași libertate de mișcare, deoarece distanțele sunt foarte mari și nu poți merge pe jos aproape niciunde, deci depind de un prieten/familia gazda pentru a ma deplasa.”

L-a surprins și nivelul redus de informații al americanilor despre Europa.

„M-a surprins cum nu mulți colegi/profesori nu cunosc foarte multe lucruri despre Europa/România și cum întrebau multe lucruri despre Europa care mie mi se par normale.”

A profitat însă de ocazie pentru a deveni un „ambasador” al României.

„Trebuie să ne împărtășim cultura și informații interesante despre țara noastră cu colegii și profesorii americani. Eu am reușit acest lucru prin prezentarea istoriei României la una din orele mele de istorie americană. Toți au fost foarte deschiși să afle despre legenda lui Dracula, despre Regii României.”

Și nu doar istoria a fost apreciată: „americanii au fost foarte entuziasmați să încerce dulciuri din România, precum renumitele bomboane ROM și alte bunătăți tradiționale.”

Elevii din programul FLEX trebuie să fie niște modele demne de urmat atât pentru elevii americani, cât și pentru colegii din România.

Programul FLEX deschide ușa visului american pentru liceeni români Foto: Nicola Vierita

Cum l-a schimbat anul petrecut în America

Experiența l-a maturizat și i-a deschis noi orizonturi academice.

„M-a făcut mult mai matur din punct de vedere emoțional, dar și al gândirii.”

„Această experiență mă învață să fiu mult mai deschis la lucruri noi. Am cunoscut persoane din toate colțurile lumii, de la persoane din America Latină, la persoane din Asia sau chiar Australia.”, a mai spus elevul din Craiova.

Un an petrecut în SUA schimbă viața unui tânăr român Foto: Nicola Vierita

A avut ocazia să studieze materii mai puțin obișnuite în România.

„Poți avea șansa să iei clase de criminalistică, anatomie și fiziologie, dar și limbi străine, precum spaniola, pe care eu o învăț de la un profesor nativ și vorbind cu foarte mulți nativi.”, povestește acesta.

Despre sine, spune că a învățat să fie mai deschis și mai perseverent.

„Cred că cel mai mult m-au ajutat perseverența, curajul de a ieși din zona de confort, dar și dorința de a învăța. […] Dorința de a construi punți între culturi m-a motivat să devin un elev „ambasador” al României.”

Mesaj pentru elevii români care visează la un an de studiu în America

Pentru cei care ezită să aplice, Nicola are un sfat clar: „Nu au nimic de pierdut dacă aplică, iar fie că sunt selectați sau nu, doar experiența de a aplica te dezvoltă atât pe plan profesional, cât și personal. Este o experiență unică, care poate fi trăită doar în perioada anilor de liceu și merită încercată de cât mai mulți elevi.”

El consideră că programul merită cunoscut de cât mai mulți tineri: „Cine n-ar vrea să trăiască visul American chiar și pentru un singur an școlar?”.

„Este o șansă unică să studiezi într-un liceu american, să trăiești cu o familie americană și să îți dezvolți multe abilități care te pot ajuta enorm pe viitor.”

Iar mesajul său final pentru tinerii din România este simplu și puternic: „Curajul de a-ți urma visul este primul pas spre împlinire.”

Numai pentru anul școlar 2026-2027, aproape 2.900 de liceeni români s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX, pentru a studia şi a locui un an de zile în Statele Unite ale Americii, așa cum anunța recent președintele Nicușor Dan.

În jur de 300 de elevi de liceu români au participat la programul Flex din 2015, de când a fost lansat în România și până acum.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE