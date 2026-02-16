Ce este o fobie

Fobia este o frică intensă, irațională și persistentă față de un obiect, o situație, o ființă sau un concept, care provoacă anxietate puternică și dorința de evitare. Această frică este disproporționată față de pericolul real și nu poate fi controlată ușor prin voință sau raționament.

Fobia este diferită de o teamă mai puternică, teamă care poate apărea în mod firesc în anumite situații. Persoana afectată de o anume fobie știe, de obicei, că frica sa este exagerată, dar cu toate acestea reacția emoțională rămâne foarte puternică.

Tipuri de fobii

Deoarece fobiile afectează pe fiecare în mod diferit, nu există un număr fix de frici puternice. Cu toate acestea, fobiile sunt cuprinse de specialiști în cinci mari categorii:

  • Frica de animale sau insecte (de exemplu: câini, păianjeni, șerpi).
  • Frica de elemente din natură (înălțimi, furtuni, apă, întuneric).
  • Frica de sânge, ace, intervenții medicale, răni.
  • Frica de anumite situații (avion, lift, tuneluri, spații închise).
  • Alte fobii care nu se încadrează în categoriile de mai sus (de exemplu: frica de sufocare, de vărsături, de zgomote puternice).

Unele dintre cele mai frecvente fobii includ:

Animalele

  • Arahnofobia (Frica de păianjeni).
  • Cinofobia (Frica de câini).
  • Entomofobia (Frica de insecte).
  • Ofidiofobia (Frica de șerpi).

Mediul natural

  • Acrofobia (Frica de înălțime).
  • Agorafobia (Frica de spații publice).
  • Acvafobia (Frica de apă).
  • Astrafobia (Frica de tunete și fulgere).

Sânge, proceduri medicale sau răni

  • Algofobia (Frica de durere).
  • Dentofobia (Frica de dentiști).
  • Hemofobia (Frica de sânge).
  • Tripanofobia (Frica de ace).

Situații

  • Aerofobia (Frica de zbor).
  • Amaxofobie (frica de a conduce).
  • Claustrofobie (frica de spații închise).
  • Nictofobie (frica de întuneric).

Altele

  • Coulrofobie (frica de clovni).
  • Emetofobie (frica de vărsături).
  • Pirofobie (frica de foc).
  • Tripofobie (frică sau dezgust intens față de modele repetitive, aglomerări de găuri mici sau umflături – faguri, bureți etc).

Ce este apeirofobia

Apeirofobia este termenul folosit pentru a descrie frica intensă și persistentă de infinit, eternitate sau spațiu ori timp nelimitat.

Cuvântul provine din greacă, unde „apeiros” înseamnă „fără margini, infinit”, iar ”phobos” înseamnă ”frică”. Așadar, sensul literal este ”frica de infinit”. Această frică nu se referă la un obiect concret sau la o situație fizică, ci la un concept abstract, greu de cuprins cu mintea umană. Tocmai caracterul său abstract o face deosebit de tulburătoare pentru cei care o experimentează.

Apeirofobia este considerată o formă rară de anxietate și nu este recunoscută oficial ca diagnostic distinct în marile manuale de psihiatrie, precum DSM-5. Totuși, este menționată în literatura de specialitate și este încadrată, de regulă, în categoria fobiilor specifice sau a tulburărilor de anxietate. Chiar dacă nu are un diagnostic clinic clar, pentru persoanele care o trăiesc, efectele sunt reale și pot fi extrem de intense.

Cum se manifestă apeirofobia – simptome

Persoanele cu apeirofobie nu se tem de un pericol fizic, ci de ideea de infinit în sine. Această teamă poate fi declanșată de gânduri despre univers, despre timpul care nu se termină niciodată, despre viața eternă sau despre inexistență.

Uneori, chiar și concepte matematice, cum ar fi numerele infinite sau spațiile nelimitate, pot provoca anxietate. Mintea umană este obișnuită să lucreze cu limite, cu început și sfârșit, iar atunci când este confruntată cu ceva ce nu poate fi delimitat sau controlat, poate apărea un sentiment profund de neliniște.

Manifestările apeirofobiei sunt asemănătoare cu cele ale altor tulburări de anxietate. Gândul la infinit poate declanșa stări de panică, senzația de pierdere a controlului, palpitații, dificultăți de respirație, transpirație, amețeli sau chiar senzația de ”gol în stomac”.

Unii oameni descriu că aceste stări apar mai ales noaptea, înainte de culcare, când mintea începe să se gândească la sensul vieții, la moarte și la ceea ce ar putea exista dincolo de limitele cunoscute.

Pentru alții, simpla lectură a unor texte filosofice sau științifice despre univers și timp poate fi suficientă pentru a declanșa anxietatea, arată psychtimes.com.

Simptome:

  • Frica intensă sau copleșitoare.
  • Stări de panică sau nevoia puternică de a fugi ori de a scăpa dintr-o anume situație.
  • Senzația că te afli într-un pericol imediat.
  • Sentimente de deconectare față de propriul corp (depersonalizare) sau față de lumea din jur (derealizare).

Simptomele fizice:

  • Modificări ale ritmului cardiac și ale activității inimii
  • Transpirație, senzație de căldură sau frisoane
  • Tremur
  • Greață, disconfort gastric sau dureri de stomac
  • Senzație de apăsare sau durere în piept
  • Dificultăți de respirație sau senzația că te sufoci
  • Amețeală sau senzația de leșin
  • Leșin
  • Paloare
  • Îngustarea câmpului vizual (cunoscută și ca „vedere în tunel”).

Simptomele comportamentale:

  • Evitarea deliberată a situațiilor care declanșează frica
  • Schimbarea intenționată a vieții pentru a evita factorii declanșatori.
  • Evitarea schimbărilor din viață – chiar și a celor pozitive – pentru a nu întâlni situații declanșatoare, arată myclevelandclinic.org.

Cauze

Cauzele exacte ale apeirofobiei nu sunt unele clar stabilite, dar se consideră că la baza ei stă, în mare parte, frica de necunoscut și de pierderea controlului.

Infinitul este, prin definiție, imposibil de cuprins, iar acest lucru poate crea un sentiment de neputință. Mintea caută stabilitate și repere clare, iar absența acestora poate fi percepută ca o amenințare.

De asemenea, apeirofobia este strâns legată de teme existențiale precum sensul vieții, frica de moarte, ideea de a nu mai exista sau, dimpotrivă, ideea de a exista la nesfârșit. Pentru unele persoane, gândul la o existență eternă poate fi la fel de înspăimântător ca și gândul la dispariția completă.

Pe lângă aceste aspecte, există și factori individuali care pot contribui la apariția acestei frici. Persoanele cu o predispoziție generală spre anxietate, cele care au trecut prin experiențe emoționale intense ori traumatice pot fi mai vulnerabile.

Uneori, o discuție, o lectură sau un eveniment aparent banal poate declanșa primele gânduri legate de infinit, care apoi se transformă treptat într-o sursă constantă de teamă.

Mulți oameni nu o percep doar ca pe o fobie în sens medical, ci ca pe o formă de anxietate existențială profundă. Nu este vorba doar despre ”frica de infinit”, ci despre confruntarea cu limitele propriei înțelegeri și cu ideea că există lucruri pe care nu le vom putea controla sau explica niciodată complet. În acest sens, apeirofobia poate fi văzută ca o reacție umană firească, dar dusă la un nivel extrem, în care devine copleșitoare și afectează starea de bine sau chiar funcționarea normală.

Cum se tratează apeirofobia

În ceea ce privește abordarea acestei frici, nu există un tratament specific pentru apeirofobie, însă metodele folosite pentru alte fobii și tulburări de anxietate pot fi eficiente.

Terapia cognitiv-comportamentală este una dintre cele mai utilizate, deoarece ajută persoana să își identifice tiparele de gândire care provoacă anxietate și să le reformuleze într-un mod mai echilibrat. Dar pe lângă terapia cognitiv-comportamentală sunt utile și alte tipuri de psihoterapie precum cea existențială.

De asemenea, expunerea treptată la ideile care provoacă teamă, într-un cadru controlat, poate ajuta la reducerea intensității reacțiilor emoționale.

În cazurile severe, medicamentele anxiolitice sau antidepresive pot fi prescrise, dar acestea sunt de obicei considerate o soluție complementară, nu principală.

Descoperă și Tehnici de respirație care te calmează

Ce este Apeirophobia pe Roblox – fobia transformată în joc video

Apeirophobia este și numele unui joc horror și de explorare, devenit foarte popular în cadrul platformei Roblox, care a atras milioane de jucători din întreaga lume.

Jocul plasează utilizatorul într-un fel de labirint aparent infinit de camere și coridoare stranii. Scopul principal este să explorezi aceste spații interminabile, să rezolvi puzzle-uri, să te ferești de diverse entități periculoase și, dacă se poate, să găsești o cale de a scăpa sau de a avansa prin niveluri.

Jocul combină elemente de explorare, supraviețuire și o atmosferă înfricoșătoare, astfel încât deși nu este un joc de acțiune propriu-zis, el provoacă o stare de tensiune constantă. Spațiile în care joci sunt adesea austere, repetitive și iluminate slab, ceea ce sporește senzația de neliniște. Uneori întâlnești creaturi sau entități care urmăresc jucătorul, iar în interacțiunea cu acestea trebuie fie să te ascunzi, fie să faci mișcări strategice, nu prin luptă directă.

Un astfel de joc poate crea o experiență mult prea intensă și foarte nepotrivită, mai ales pentru copii sau pentru oameni anxioși, sensibili sau predispuși la frici de tipul apeirofobiei. Poate amplifica stări de neliniște, coșmaruri, gânduri obsesive sau chiar atacuri de panică.

Sursă foto – Shutterstock.com

Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Știri România 19:14
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Cenaclul Flacăra: delir, dans, aplauze. Patrioți și suverani: „Ne vânează Liiceanu, Nicușor și Bolojan!" REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 19:00
Cenaclul Flacăra: delir, dans, aplauze. Patrioți și suverani: „Ne vânează Liiceanu, Nicușor și Bolojan!” REPORTAJ
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura": „Om foarte pătimaș". Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Exclusiv
Stiri Mondene 18:03
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif"
Stiri Mondene 17:42
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16:48
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16:28
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
