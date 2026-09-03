A plecat cu 18 tone de bere după ce a prezentat documente false

Furtul s-a produs la un centru de distribuție Anheuser-Busch din Montclair, California. Potrivit poliției, persoana care a ridicat transportul a prezentat documente false și a plecat cu marfa care trebuia să ajungă în San Diego. În camion se aflau aproximativ 40.000 de livre de bere Pabst Blue Ribbon, adică 18.144 de kilograme. Valoarea transportului era estimată la aproximativ 25.000 de dolari.

@pabstblueribbon This has gotten so out of hand, we had to ask our CEO to make an official statement. LEGAL DISCLAIMER: Any new information provided prior to the September 9th deadline that leads to the successful recovery of the stolen PBR will be eligible for up to $5,000. After the September 9th deadline, the reward will be up to $20,000. Please email hotline@pabst.com or DM us if you have any information. ♬ original sound - Pabst Blue Ribbon

Pabst Brewing Company a cerut ajutorul publicului pe rețelele sociale pentru găsirea transportului și spune că, oricât de neobișnuit ar părea cazul, furtul este cât se poate de real. Compania a anunțat și o recompensă de până la 20.000 de dolari pentru informațiile care ar putea ajuta la recuperarea berii. Valoarea acesteia nu a fost făcută publică.

Compania i-a dat hoțului 18 zile și 44 de minute

Pabst a ales să trateze public cazul și cu umor. Compania i-a transmis persoanei care a luat camionul că nu o condamnă pentru dorința de a se lăuda prietenilor cu o asemenea cantitate de bere, însă ar fi preferat ca aceasta să fie obținută legal. Apoi a pornit cronometrul. Hoțul a primit exact 18 zile și 44 de minute pentru a returna camionul, compania promițând că nu va pune întrebări.

Numărul nu a fost ales întâmplător. 1844 este anul în care a fost fondată compania Pabst. În același timp, producătorul insistă că, dincolo de tonul glumeț al mesajelor, tratează furtul foarte serios.

Era al doilea transport dispărut în aceeași zi

Cazul este cu atât mai suspect cu cât transportul Pabst Blue Ribbon nu a fost singurul care a dispărut în acea zi de la același centru de distribuție. Într-un prim incident, un transport în valoare de aproximativ 45.000 de dolari, care trebuia să ajungă în Tucson, Arizona, fusese ridicat pe 17 august. Două săptămâni mai târziu, marfa încă nu ajunsese la destinație.

La aproximativ o oră după acel transport, alte persoane au folosit documente frauduloase pentru a ridica încărcătura de bere Pabst Blue Ribbon. Polițiștii din Montclair încearcă acum să stabilească dacă cele două cazuri fac parte din aceeași operațiune de furt de marfă. Anchetatorii au observat asemănări între incidente, însă informațiile furnizate despre compania de transport, șofer și vehiculele implicate prezentau neconcordanțe și sunt verificate.

Hoțul s-ar fi dat drept persoana care trebuia să ridice berea

Un reprezentant al companiei a explicat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că cineva s-ar fi prezentat pur și simplu drept persoana autorizată să ridice transportul. În realitate, nu era șoferul care trebuia să preia marfa, însă documentele folosite i-au permis să plece cu camionul. Pabst Brewing Company și Anheuser-Busch sunt firme separate, însă Anheuser-Busch produce berea Pabst Blue Ribbon în baza unui contract.

BBC precizează că nu este clar dacă primul transport dispărut, cel în valoare de 45.000 de dolari și destinat statului Arizona, conținea tot bere Pabst Blue Ribbon. Ancheta poliției continuă, iar compania așteaptă în continuare informații care ar putea duce la găsirea celor peste 18 tone de bere.

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