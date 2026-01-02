București, peste Bruxelles, Hamburg sau Praga la puterea de cumpărare în 2025. Saltul uriaș făcut de capitala României

Evoluție spectaculoasă în ultimii 5 ani

Cu un indice al puterii de cumpărare de 87.400, Capitala României a ajuns peste zone consacrate precum Bruxelles, Hamburg sau Praga.

Evoluția este spectaculoasă față de anul 2020, când acest indicator era de numai 57.600. Prin comparație, regiunea Bruxelles are un scor de 72.700, iar Hamburg, unul dintre cele mai importante centre industriale ale Germaniei, se află la 72.000.

Bucureștiul a depășit clar și Praga, care înregistrează 73.500 PPS, apropiindu-se de nivelurile unor regiuni extrem de bogate, precum cele din jurul Parisului.

Statistica Eurostat. Captură de ecran

Această poziționare se explică prin faptul că prețurile la servicii, chirii și utilități, deși în creștere, rămân sub cele din Germania sau Belgia, în timp ce profiturile multinaționalelor cu sedii în nordul Capitalei sau în Pipera sunt comparabile cu cele din Vest, potrivit Buletin de București.

Combinația dintre costuri mai mici și câștiguri ridicate generează un PIB pe cap de locuitor ajustat care pare foarte mare.

Cu toate acestea, realitatea nu reflectă pe deplin cifrele Eurostat. Un locuitor din Hamburg beneficiază de transport public integrat, spitale performante și spații verzi extinse, domenii în care Bucureștiul are mari carențe.

Datele prezentate sunt calculate la paritatea puterii de cumpărare, ceea ce înseamnă că, dacă s-ar analiza PIB-ul exprimat în euro nominali, avantajul ar reveni clar orașelor din Germania.

Pentru că un euro are o putere de cumpărare mai mare în România decât în Germania, ajustarea statistică amplifică artificial performanța țărilor cu prețuri mai scăzute și poate crea impresia unui nivel de trai similar.

Județul Ilfov trage în jos Capitala

În timp ce Bucureștiul atinge 87.400 PPS, județul Ilfov rămâne la un nivel mult mai redus, de doar 28.100 PPS. Media regiunii București-Ilfov este astfel coborâtă la 72.600 PPS, tocmai din cauza rezultatelor slabe ale județului care înconjoară Capitala.

Această discrepanță evidențiază rolul de „dormitor” al Ilfovului, unde locuiesc numeroși angajați din corporații, cu salarii peste media națională, dar care generează valoare economică în București, acolo unde sunt înregistrate companiile.

Consecința este un județ Ilfov care nu reușește să își susțină și să își dezvolte infrastructura din venituri proprii provenite din activitatea economică, rămânând dependent de taxele pe proprietate și de alocările de la bugetul de stat, situație agravată de problemele cronice din administrația locală.

Dincolo de această „bulă” bucureșteană, restul centrelor de creștere din România par să funcționeze într-o realitate diferită.

Județul Cluj, cu 43.500 PPS, și județul Timiș, cu 38.000 PPS, sunt singurele care reușesc să atingă sau să depășească media Uniunii Europene, situată la 38.100 PPS.

