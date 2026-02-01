Drumurile pe care se moare și se trăiește

Una dintre cele mai lovite zone este regiunea Herson, din sudul Ucrainei. Aici, șoselele care leagă orașul de restul țării sunt numite de localnici „drumurile vieții”, pentru că pe ele ajung alimentele, medicamentele și ambulanțele.

„În medie, rușii lansează aproximativ 2.500 de drone pe săptămână asupra comunităților noastre. Doar anul acesta, 120 de oameni au murit în regiunea Herson”, a declarat pentru CNN Oleksandr Tolokonnikov, adjunct al administrației militare regionale.

Datele ONU arată că, în 2025, peste 2.500 de civili au fost uciși în Ucraina, mulți departe de linia frontului, în urma atacurilor cu drone și rachete.

Plasele care opresc dronele

Plasele sunt întinse pe stâlpi, formând un fel de acoperiș deasupra drumurilor, curților spitalelor, generatoarelor și piețelor. Ideea este simplă: dronele FPV sau quadcoptere se agață în plase înainte să-și lovească ținta.

„Zeci de kilometri de rute sunt deja protejate. Testăm diferite tipuri de plase pentru rezistență”, spune Tolokonnikov. Potrivit autorităților ucrainene, combinația dintre plase și alte sisteme de apărare permite distrugerea a până la 80–95% dintre dronele lansate asupra unor comunități.

De la lalele și ton la câmpul de luptă

Plasele vin din toată Europa. Unul dintre cele mai mari grupuri de voluntari este Life Guardians, coordonat din Olanda de Klaas Pot. Echipa sa a trimis peste 8.000 de tone de plase în Ucraina.

„La început erau folosite pentru camuflaj. Apoi ne-am dat seama că pot fi eficiente și împotriva dronelor”, spune Pot.

Plasele folosite în agricultură, mai ales cele pentru lalele, sunt ușoare și pot opri dronele mici. Plasele de pescuit, mai groase, sunt folosite pentru a proteja tancuri, artilerie și infrastructura energetică, atacată aproape zilnic de Rusia.

Voluntari din Suedia, Norvegia și Marea Britanie trimit, la rândul lor, plase scoase din uz, care altfel ar fi fost reciclate. Până și un grădinar din Danemarca a reușit să furnizeze plase pentru 13 unități ucrainene de pe linia frontului.

Zelenski a mulțumit personal: „Au salvat vieți”

În noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulțumit personal unor pescari francezi care donează plase rezistente din păr de cal: „Poate nici nu vă imaginați câte vieți au fost salvate datorită ajutorului vostru”, le-a spus Zelenski.

Militarii ucraineni spun că plasele pot opri inclusiv dronele rusești Lancet, care transportă până la trei kilograme de explozibili și ating viteze de 150 km/h. „Plasa pur și simplu le oprește”, explică un ofițer antiaerian pentru CNN.

Importanța acestor „drumuri ale vieții” a fost explicată recent și de oficialii ucraineni. Într-un interviu Exclusiv pentru Libertatea, Anton Samoilenko, adjunct al administrației militare din Herson, a spus că de fiecare dată când, la Moscova, se vorbește despre pace, regiunea este bombardată și mor oameni.

Mărturia lui explică de ce autoritățile locale și voluntarii caută orice soluție, oricât de improvizată, pentru a reduce pierderile civile și militare. Pe măsură ce stocurile de plase din Olanda și Danemarca se epuizează, voluntarii caută noi surse în alte țări europene.

„Ne vom extinde în toată Europa. Toți avem aceeași motivație: să ajutăm Ucraina și să fim de partea corectă a istoriei”, spune Klaas Pot.

