Astfel, din suma totală de 2.937.073 de lei, reprezentând subvențiile calculate de AEP pentru Pro România în perioada ianuarie-septembrie 2024, 1.648.444 de lei, aferenți lunilor ianuarie-mai, au fost virați direct în contul unui birou de executor judecătoresc, în cadrul procedurii de executare silită demarate împotriva formațiunii politice, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

Motivul care a dus la „sărăcirea” Pro România

Situația care a sărăcit vistieria partidului a fost generată de un proces civil pe care Pro România l-a pierdut în favoarea societății private, căreia îi datorează aproximativ un milion de euro. Pentru că nu și-a onorat datoria, s-a ajuns la proces și la executare silită.

Partidul condus de Victor Ponta a fost chemat în judecată, în februarie 2021, de către o societate privată, care solicita în aceste mod plata unor materiale promoționale – geci polar și pelerine personalizate cu sigla partidului – despre care firma a susținut că au fost produse și livrate în baza unei comenzi transmise prin corespondență electronică.

Problema care a generat conflictul a fost că între cele două entități nu a existat un contract semnat, ci doar o comandă transmisă prin e-mail, dar onorată de firma privată.

Reprezentanții Pro România au contestat existența oricărui acord contractual, susținând că nu a existat un contract, o convenție sau un acord de voință care să justifice emiterea facturii și obligația de plată.

Tribunalul București a respins însă apărarea partidului, apreciind că, în lipsa unor reglementări contrare, contractul de furnizare are caracter consensual și poate fi încheiat prin simplul acord de voință al părților. Prin sentința civilă, instanța a obligat partidul Pro România la plata sumei totale de 5.527.164 de lei, reprezentând datoria principală la care s-au adăugat TVA, dar și cheltuieli de judecată.

Decizia a fost menținută în apel de Curtea de Apel București, iar ulterior, în 31 octombrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de partid, soluționând irevocabil litigiul în favoarea societății comerciale.

Executare silită prin toate modalitățile prevăzute de lege

În paralel cu desfășurarea procesului, firma reclamantă a obținut încuviințarea executării silite a partidului Pro România, printr-un birou de executor judecătoresc, instanța dispunând executarea „prin toate modalitățile prevăzute de lege” până la recuperarea integrală a datoriei și a cheltuielilor de executare.

Litigiul s-a desfășurat pe parcursul a peste doi ani și jumătate, între 11 februarie 2021, data introducerii acțiunii, și 31 octombrie 2023, data pronunțării hotărârii definitive, având consecințe financiare semnificative asupra partidului și asupra subvențiilor publice primite ulterior.

Banii alocați de AEP pentru Pro România, în contul unui executor

„Obligația de plată nu a fost înregistrată în evidența contabilă de către partidul Pro România, care a susținut că nu deține documente justificative care să probeze existența unei cereri, comenzi sau a unui contract între părți în măsură să justifice pretenția de plată a reclamantului”, arată auditorii Curții de Conturi în raportul de audit finalizat în 15 ianuarie 2026.

Având în vedere că exista o sentință definitivă a Curții Supreme, prin care s-a dispus executarea silită „prin toate modalitățile prevăzute de lege”, executorul judecătoresc a instituit poprire asupra subvențiilor primite de Pro România, blocând subvențiile pe care Pro România urma să le primească de la stat.

Mai exact, banii alocați lunar partidului de către AEP nu au mai ajuns în conturile formațiunii politice, ci au fost reținuți și direcționați pentru achitarea datoriei stabilite de instanță. În acest mecanism legal, AEP a avut rolul de instituție intermediară obligată să vireze sumele direct către executor, fără ca partidul să poată interveni asupra lor.

Având în vedere acest litigiu, în anul 2024, fondurile totale reprezentând subvenții efectiv încasate de către Pro România de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, au fost de doar 1.539.034,37 lei, mare parte din bani fiind cheltuită pentru salarii, se arată în raportul Curții de Conturi.

Cum a cheltuit Pro România banii primiți exclusiv din subvențiile de la stat

Potrivit raportului Curții de Conturi, în anul 2024, cei mai mulți bani primiți de Pro România exclusiv din subvențiile de stat sunt cheltuiți pentru salarii, 219.976 de lei.

O altă sumă mare a fost alocată pentru plata avocaților, executorilor și experților, respectiv 144.375 de lei, 41.869,79 lei au fost alocați pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare pentru funcționarea partidului, 22.965 de lei pentru chiriile sediilor partidului, 19.820 de lei pentru reparații auto, 8.135 de lei pentru combustibil, doar 4.524 de lei au fost cheltuite din banii de la stat pentru deplasările în țară și 11.791 de lei pentru protocol.

Autoritatea Electorală Permanentă nu a efectuat verificarea veniturilor și cheltuielilor partidului Pro România pe anul 2024, ci doar o acțiune de control ca urmare a unei sesizări, arată auditorii în raportul întocmit la finalul verificărilor. Inspectorii au fost interesați de cheltuielile efectuate în anul 2024 de Pro România, finanțate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente sub formă de subvenții.

Aproape 700.000 de lei din subvențiile Pro România, nejustificate în contabilitate

Auditorii au identificat nereguli în modul de evidențiere a cheltuielilor efectuate de Pro România din subvențiile primite de la bugetul de stat în anul 2024, fără ca acestea să aibă însă un caracter generalizat. Potrivit raportului de audit, o sumă de 693.274,77 lei, provenită din subvențiile acordate de Autoritatea Electorală Permanentă, a fost virată direct în contul unui birou de executor judecătoresc, dar nu a fost clarificată și justificată corespunzător în evidența contabilă a partidului.

În lipsa documentelor justificative, această sumă a fost înregistrată temporar într-un cont contabil destinat operațiunilor „în curs de clarificare”. Reprezentanții partidului au susținut că banii ar reprezenta onorarii ale executorului judecătoresc, cheltuieli ale unor terți implicați în procedura de executare silită și actualizări ale debitului cu rata inflației, însă auditorii au constatat că aceste explicații nu au fost susținute de documente.

„Neclarități” care atrag urmări financiare grave

Raportul subliniază că menținerea acestei sume „neclarificate” depășește termenul legal de trei luni prevăzut de reglementările contabile aplicabile organizațiilor fără scop patrimonial, ceea ce contravine normelor în vigoare. În acest context, Curtea de Conturi avertizează asupra riscului ca aceste cheltuieli să nu poată fi considerate eligibile din subvențiile publice.

Conform legii, responsabilitatea clarificării situației revine conducerii partidului Pro România, chiar dacă sumele au fost virate direct de AEP către executorul judecătoresc, din subvențiile la care partidul avea dreptul.

„În contextul prezentat există riscul ca unele sume din subvenția de la bugetul de stat să fie cheltuite nejustificat (în cazul în care sumele nu se pot proba cu documente legal întocmite) şi formațiunea politică este responsabilă pentru efectuarea demersurilor de clarificare şi de aplicare a măsurilor corespunzătoare în termenul legal de prescripție”, se arată în raportul Curții de Conturi cu privire la „neclaritățile” descoperite în contabilitatea partidului Pro România.

Partidul Pro România a fost înființat în anul 2018 de fostul prim-ministru Victor Ponta, împreună cu mai mulți parlamentari și foști membri ai Partidului Social Democrat (PSD).

Pro România a intrat în Parlament prin atragerea unor deputați și senatori aflați deja în funcție, reușind să formeze grupuri parlamentare, în special în Camera Deputaților. La alegerile europarlamentare din 2019, partidul a obținut peste 6% din voturi, iar Victor Ponta a devenit europarlamentar.

La alegerile parlamentare din 2020, Pro România nu a reușit să depășească pragul electoral de 5%, pierzând reprezentarea directă obținută prin vot popular. Ulterior, o parte dintre aleșii și liderii partidului au părăsit formațiunea ori s-au alăturat altor partide, inclusiv PSD.

