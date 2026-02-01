Activă pe rețelele de socializare, Lavinia Pîrva obișnuiește să le ofere fanilor frânturi din viața sa de zi cu zi, fie că este vorba despre proiecte profesionale sau momente de liniște personală. De această dată, artista a publicat o imagine realizată la ceas de seară, însoțită de un mesaj care sugerează încheierea unei etape solicitante, dar pline de satisfacții.

Lavinia Pîrva, într-o ipostază intimă

În fotografia postată, Lavinia Pîrva apare așezată într-un decor intim, purtând o pijama elegantă, din satin, în nuanțe de gri, completată de inserții fine de dantelă neagră. Ținuta, cu un aer rafinat și feminin, este alcătuită din pantaloni și un top asortat, peste care poartă un halat lejer, cu detalii delicate la mâneci și tiv.

Artista adoptă o postură relaxată, cu un zâmbet discret și o privire calmă, care transmit o stare de liniște și echilibru după o zi plină. Imaginea este însoțită de un mesaj scurt, dar plin de emoție, în care Lavinia Pîrva face referire la finalul unei sesiuni intense și la starea de eliberare resimțită: „Aproape final de sesiune ✨ Adrenalina încă e aici, dar respir ușurată și recunoscătoare. Noapte bună!”.

Ce facultate urmează Lavinia Pîrva

Lavinia Pîrva e studentă la 40 de ani. Lavinia Pîrva a dezvăluit pe rețelele de socializare că a început un nou capitol în viața sa, devenind studentă la Psihologie. Artista a explicat într-o postare amplă pe Instagram că această alegere nu este legată de ambiția academică sau de trenduri, ci de un drum interior, mai conștient, pe care îl simte firesc.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la modă, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta împreună sens acolo unde pare că nu mai este”, a scris cântăreața.

Ea a vorbit și despre legătura profundă dintre pasiunea sa pentru muzică și interesul pentru psihologie, văzând în acestea două moduri complementare de a se exprima și de a înțelege lumea.

„Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc. Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege”, a adăugat artista.

În încheiere, Lavinia Pîrva a mărturisit că acest pas nu este despre validare sau aplauze, ci despre autenticitate și evoluție personală. „Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte 🌿”.

