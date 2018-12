„Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază a Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale, care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, arat[ art. 18 din Legea 152/2017.

Unii primari abia acum au aflat despre acest articol din lege, deși modificările legislative s-au făcut în urmă cu un an.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune că ar trebui să dea cu aproape 300 de lei în plus fiecărui angajat, fiind vorba despre sute de persoane afectate.

„Cred că săptămâna trecută s-a aprobat ca toți bugetarii să beneficieze de o indemnizație de hrană de aproape 300 de lei pe lună, de la 1 decembrie. Noi nu avem buget pentru așa ceva, de unde să luăm acum bani? Nu avem de unde să mai luăm acum bani pentru a asigura un fond de plată imediat a acelor drepturi. Pe de altă parte, ele sunt drepturi, sunt instituite prin lege, vor trebui plătite. Vom sta de vorbă cu juriștii și cu economiștii, presupun că le vom plăti în ianuarie din banii de atunci. Acum nu avem de unde efectiv”, a declarat, luni, primarul Timișoarei.

Edilul susține că a aflat despre această indemnizație abia în urmă cu o săptămână, dar nu de la subalternii din primărie, ci de la „cineva” din afara instituției.

„Nu am fost informat că este obligatoriu să se plătească norma de hrană începând cu 1 decembrie 2018. Nu m-au informat ei nici până astăzi (n.r. – angajații din primărie), ci informația am primit-o de la o persoană pe care nu o cunosc, care m-a sunat de pe un număr necunoscut și care nu avea legătură cu primăria. Nu am făcut suma totală, este circa 300 de lei de persoană, pe luna decembrie se pune problema”, a completat primarul Nicolae Robu.

El spune că nu știe numărul exact de angajați din subordine, pentru că primăria a organizat în acest an mai multe concursuri de angajare pe posturile vacante. Primarul dă însă că până în ianuarie se vor găsi bani pentru indemnizația de hrană, conform legii.

„Nu se pune problema să o plătim în decembrie, cu certitudine o vom plăti în ianuarie, odată cu celelalte drepturi de natură salarială pe luna decembrie, că așa se fac plățile. Urmează să ne lămurim”, a conchis edilul Timișoarei.

Toți cei 1,2 milioane de angajați la stat vor lua banii în plus din ianuarie. Norma de hrană înlocuiește tichetele de masă, care nu erau obligatorii, dar multe instituții le acordau. Prin Legea salarizării s-a stabilit ca din decembrie 2018 să primească normă de hrană toți bugetarii. Suma este impozabilă, astfel că, în final, fiecare bugetar va primi aproape 200 de lei, după ce statul va lua 35% drept contribuții sociale și 10% impozit pe venit.