Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare din an, iar cadourile fac parte din acest eveniment. Tbi bank a realizat un sondaj în luna octombrie a anului în curs, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion de 1.171 de utilizatori de Internet din țară. Mai bine de 48% dintre respondenți au fost de sex feminin, iar aproape 39% au un venit de peste 5.000 de lei.

Sondajul a analizat obiceiurile și preferințele consumatorilor în perioada Crăciunului, iar conform acestuia 84% dintre participanți au un buget asemănător sau mai mic decât cel alocat în 2023.

„Reducerea sau stagnarea bugetelor apare în contextul în care 8 din 10 români au observat că prețurile produselor pe care intenționează să le ofere cadou sunt cu până la 30% mai mari decât în 2023”, potrivit sursei citate.

De cealaltă parte, mai bine de 33% dintre participanți au rezervat un buget cuprins între 700 și 1.000 de lei pentru darurile de Crăciun, în vreme ce doar 9% alocă 1.500 de lei. Totuși, 16% dintre respondenți au afirmat că au rezervat o sumă mai mare în acest an decât anul trecut.

Unii români au profitat de Black Friday

„Crăciunul este cu adevărat un moment cu totul special, când petrecem clipe plăcute și relaxante alături de cei apropiați la finalul unui an obositor. Când vorbim însă de achiziția de cadouri, să nu uităm că ne aflăm într-un context social și economic marcat de tensiuni. Dincolo de atenția la cheltuieli, vedem că mulți se limitează la bugetul disponibil din salariu, din eventuale prime și din economii sau caută soluții alternative de plată cum sunt cele Buy Now, Pay Later, cu rate fără dobândă, semn că preferă o abordare mai prudentă decât în alți ani”, a afirmat Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi.

Totodată, 79% dintre participanți au declarat că și-au plănuit dinainte cumpărăturile pentru darurile de Crăciun, iar unii au profitat de reducerile de Black Friday. În jur de 42% dintre respondenți fac 2-3 cadouri în acest an, în timp ce 32% au pe listă 4-5.

La capitolul produse, cele mai populare sunt cele din categoriile fashion (40,8%), beauty (38,8%), jucării (29,4%), electronice (24,2%) și home & amp. deco (20,7%), se mai arată în sondaj.

Darurile sunt în mare măsură cumpărate în funcție de preferințele celor care urmează să le primească, susțin aproape 9 din 10 respondenți, ceilalți optând pentru cadouri universale.

