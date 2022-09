„La cei 92 de ani ai săi, bunica Paraska a trăit un alt război mondial, Ea mulțumește soldaților noștri”, notează jurnalistul Andri Țaplienko.

După o perioadă grea, trăită sub stăpânirea armatei ruse, din puținul pe care îl are, femeia oferă câteva mere unuia dintre militarii ucraineni, pe care îl îmbrățișează.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 12 septembrie, că forțele ucrainene au recucerit 6.000 de kilometri pătrați de teren în estul și sudul țării de la începutul lunii. Potrivit analiștilor, cei 6.000 de kilometri pătrați ar însemna aproape 10% din teritoriul pierdut de la începutul ofensivei ruse, în luna februarie, și până acum.

Potrivit serviciilor militare britanice, Ucraina continuă operaţiunile ofensive în nord-estul ţării, în timp ce forţele ruse au stabilit o linie defensivă între râul Oskil şi oraşul Svatove, scrie agenția News.ro, care citează Reuters.

„Rusia consideră probabil că menţinerea controlului acestei zone este importantă, deoarece este tranzitată de una dintre puţinele rute principale de aprovizionare pe care Rusia încă le controlează din regiunea Belgorod din Rusia”, a declarat Ministerul Apărării de la Londra, într-o actualizare periodică publicată pe Twitter.

Potrivit actualizării, „Rusia va încerca probabil să desfăşoare o apărare încăpăţânată a acestei zone, dar nu este clar dacă forţele ruse din prima linie au suficiente rezerve sau un moral adecvat pentru a rezista unui alt asalt concertat al Ucrainei”.

