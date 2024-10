Cadavre descoperite în Spania după ploile torențiale care au provocat inundații | VIDEO

Șase persoane sunt dispărute

Inundațiile au făcut ravagii în cursul zilei de marți, 29 octombrie, în orașul spaniol Letur, situat în provincia Albacete. Liderul regiunii Valencia a spus în cursul dimineții de miercuri, 30 octombrie, că mai multe cadavre au fost descoperite în zonele afectate de inundații, fără a oferi alte informații.

„Au fost găsite cadavre, dar, din respect pentru familii, nu vom furniza date suplimentare”, a spus Carlos Mazon.

🇪🇸SEVERAL MISSING AFTER FLASH FLOODS IN SPAIN



Several people were reported missing by Spanish authorities after flash floods swept cars through village streets and disrupted rail service at Malaga and Valencia.



A high-speed train with nearly 300 people on board derailed near… pic.twitter.com/W2gerd8MKM — AN-94 Reports (@an94reports) October 29, 2024

Echipajele de urgență, ajutate de drone, încercau să dea de urma a șase persoane care au dispărut în urma inundațiilor din oraș, a spus reprezentantul guvernului central în Castilla-La Mancha pentru televiziunea publică spaniolă TVE.

Serviciile de urgență, surprinse în timpul operațiunilor de salvare, pe 29 octombrie 2024, în Letur, Albacete, Castilla-La Mancha (Spania). Foto hepta

Recomandări Toți oamenii lui Klaus Iohannis din funcții publice bine remunerate. Președintele a ratat negocierea pentru propria persoană

„Prioritatea este să găsim aceste persoane”, a mai precizat reprezentantul.

Oamenii legii din orașul L’Alcúdia, Valencia, au susținut că încearcă să găsească un șofer de camion.

Un tren cu peste 200 de pasageri a deraiat în Andaluzia

„Urmăresc îndeaproape cu îngrijorare rapoartele privind persoanele dispărute și pagubele provocate de furtună în ultimele ore”, a transmis prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez într-o postare făcută pe X, îndemnând oamenii să țină cont de sfaturile autorităților.

„Fiți foarte atenți și evitați călătoriile inutile”, a mai precizat Sanchez.

Sigo de cerca y con preocupación las informaciones sobre las personas desaparecidas y los daños causados por la DANA en las últimas horas.



Todos los servicios de emergencia, @proteccioncivil, @UMEgob y efectivos de @policia y @guardiacivil están desplegados ante el temporal.… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2024

Și zborurile au fost afectate de inundații. 12 aeronave care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Valencia au fost redirecționate către alte orașe spaniole din pricina ploilor torențiale și a vântului puternic, a transmis operatorul spaniol de aeroporturi Aena.

În plus, alte 10 zboruri care urmau să decoleze sau să aterizeze pe acest aeroport au fost anulate.

Recomandări Guvernul a dat 37 de milioane de euro pentru lână în șase ani. Două treimi din acești bani au ajuns la un afacerist lansat în imobiliare alături de tatăl fostului șef al Poliției

De asemenea, circulația trenurilor de mare viteză a fost suspendată între Madrid și Valencia, iar un tren de mare viteză, care avea 276 de pasageri la bord, a deraiat în regiunea sudică Andaluzia. Din fericire, nu au fost răniți.

Alertă roșie în regiunea Valencia

Zeci de persoane din Alora, Andaluzia, au fost salvate de echipajele de urgență. În unele dintre cazuri fiind nevoie chiar de elicopter.

Femeie salvată de serviciile de urgență spaniole, în urma inundațiilor care au lovit sudul și estul Spaniei. Foto hepta

Regiunea Valencia se află sub alertă roșie, iar agenția meteorologică de stat AEMET a transmis că unele părți din Andaluzia se află sub al doilea cel mai înalt nivel de alertă. Mai multe drumuri au fost închise în ambele regiuni din cauza inundațiilor.

❗️🌊🇪🇸 - The DANA depression generated torrential rain and severe flooding in southeastern Spain, with rainfall exceeding 500 mm in some regions, something unprecedented.



The worst-hit areas include Andalusia, Valencia and southern Catalonia. Meteorological agency AEMET issued… pic.twitter.com/IzSWmJangG — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 29, 2024

Recomandări Vladimir Putin a condus antrenamentul forțelor nucleare ruse, în timpul căruia a fost testată „o lovitură nucleară masivă” | VIDEO

Ploile abundente au fost puse pe seama unui fenomen cunoscut sub numele de „gota fría”, sau „picătură rece”, care se manifestă atunci când aerul rece se deplasează deasupra apelor calde ale Mării Mediterane.

Astfel, apare instabilitatea atmosferică, iar în câteva ore cerul este acoperit de nori cumulonimbus.

Amintim că, la jumătatea lunii octombrie, Italia s-a confruntat cu inundații masive. Regiunea Emilia Romagna s-a aflat sub alertă roșie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News