Pentru a face România „măreață din nou”, candidatul independent are în vedere o campanie de autosuficiență națională care vizează marile companii străine ce desfășoară operațiuni în țară, conform sursei citate.

Mai exact, el vrea ca România să fie mai puțin dependentă de firmele internaționale în sectoare precum hrana, apa și energia. Acest lucru corespunde întocmai modelului chinez.

Activele țării nu au fost vândute corespunzător, susține Georgescu

Victoria neașteptată în primul tur al scrutinului prezidențial 24 noiembrie a stârnit preocupări serioase cu privire la prezența României în UE și NATO, iar ostilitatea față de investitorii de pe piața unică europeană va alarma acum și Bruxelles-ul – „ca să nu mai vorbim de posibila lovitură în economia României”, a mai precizat sursa citată.

Călin Georgescu a acordat un interviu pentru Politico în casa unui prieten din Izvorani.

„Dacă astăzi, la fel ca poporul român, plătesc pentru apă, știți unde plătesc? Plătesc la o firmă franceză care nu a investit, nu a contribuit cu un cui, dar încasează banii. Plătesc și pentru gaze naturale la o firmă străină. Plătesc și pentru electricitate la o firmă străină. Îmi cumpăr benzină, benzina mea, și unde plătesc? Tot la un străin”, a declarat candidatul independent.

Referitor la felul în care va lupta împotriva acestor companii, Georgescu a susținut că activele importante ale țării au fost vândute în mod necorespunzător în cadrul unui val obscur de privatizări după căderea comunismului. El a declarat că își va folosi primele 100 de zile ca președinte al României pentru a le recupera.

„Mă interesează ca poporul român, nu străinii, să aibă proprietăți în țara mea”, a insistat Georgescu.

Lupte politice și juridice

Fiind întrebat despre anvergura planurilor privind recuperarea activelor, el a precizat: „M-am referit la recuperarea a ceea ce a fost privatizat și a fost privatizat greșit. În România, nicio privatizare nu este justificată”.

Astfel de acțiuni ar duce la izbucnirea unor lupte politice și juridice, remarcă sursa citată, însă Georgescu a dat dovadă de ostilitate față de marile întreprinderi în campania sa electorală. Ba mai mult, el a învinuit producătorii americani de armament că au pus umărul la alimentarea războiului din Ucraina.

„Campania sa ar putea atrage o parte importantă a electoratului prin prisma autosuficienței – chiar dacă ar afecta grav și poziția țării din punct de vedere al investițiilor, în cazul în care ar renunța cu adevărat la multe privatizări”, precizează Politico.

Rolul investitorilor străini este un subiect sensibil. În ultimii ani, Bucureștiul a solicitat marilor supermarketuri străine din țară să aibă la rafturi produse locale – o măsură care a dat naștere unei lupte cu Bruxelles-ul și cu comercianții din străinătate în ceea ce privește normele pieței unice a UE.

Reacția patronatelor

„Toate companiile din România sunt românești. Ele sunt SRL-uri sau SA-uri românești. Acea companie este deținută de o altă entitate străină. Asta e altceva. Nu poate exista o impozitare pe companie românescă sau companie străină. Dacă ai încercat să faci lucrul ăsta, de ce ai descuraja venirea în România a companiilor străine? Companiile astea au adus zeci de miliarde în țara asta, angajează peste 1.000.000 de oameni și fără ele nu am fi avut economia pe care o avem astăzi. Dacă noi nu ne-am fi integrat în Uniunea Europeană și nu am fi avut aceste investiții străine, veniturile românilor am fi fost cu 60-70% mai mai mici”, a spus Radu Burnete, director executiv al Federației Patronale Concordia, conform Digi24.

De asemenea, o reacție a venit și din partea președintelui CFA, Adrian Codîrlașu, care a precizat că o astfel de politică „e incompatibilă cu apartenența” la UE.

„O asemenea politică de a discrimina între investitori e incompatibilă cu apartanența la Uniunea Europeană. Nicăieri într-o țară europeană nu se întâmplă lucrul acesta, nicăieri într-o țară democratică nu se întâmplă lucrul acesta”, a spus el.

În plus, acesta a mai adăugat și că acesta „este drumul spre criza financiară”, oferind ca exemplu Venezuela.

„Ăsta este drumul spre criza financiară. este suficient să ne uităm la Venezuela. Este țara cu cele mai mari resurse de hidrocarburi și este în același timp, datorită politicilor și a naționalizărilor pe care le-au făcut în sectorul energetic, cea mai săracă țară din America de Sud”, a mai spus Codîrlașu.

Amintim că bătălia finală pentru Palatul Cotroceni se dă duminică, 8 decembrie, între Călin Georgescu și Elena Lasconi, candidata USR, după ce CCR a validat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie.

