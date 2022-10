Mihai Prutean, cel care a sesizat transportul în neregulă și l-a anunțat ulterior și pe activistul Daniel Bodnar, povestește.

„Eram pe drumul principal, spre Iaslovăț, și am văzut acel camion ieșind de pe un drum secundar. Am mers în spatele lui, am făcut verificări și văzut că nu deține aviz. Apoi, ce să văd, porțile erau deschise la Poliția Arbore pentru acel camion, care, după cum se vede, a intrat în curtea poliției. Lemnul a fost descărcat foarte repede și tot repede lemnul a fost tăiat. E lemn fără aviz, e josnic ce se întâmplă, noi cerem sprijinul autorităților când semnalăm un transport ilegal și chiar ei, polițiștii, să primească lemnul ilegal în curtea instituției?”.

La postul de poliție nu era nici un polițist, astfel că activiștii de mediu au sunat la 112.

Un echipaj al Poliției Solca a venit la fața locului și a început să facă verificări. Într-adevăr, lemnul nu figura ca fiind de proveniență legală.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a transmis un punct de vedere în care nu neagă sesizarea activiștilor. Se precizează că au fost alocate toate cantitățile de material lemnos necesare încălzirii sediilor care utilizează lemnul pentru încălzirea cu sobe, fără a fi înregistrate probleme sau lipsuri în acest sens, astfel că situația este hilară și pentru superiorii din IPJ Suceava.

6 ani de când a fost ucisă românca traficată în Elveţia. Franţa l-a condamnat definitiv pe criminal, în România, proxeneții sunt liberi

„Conducerea IPJ Suceava a dispus de îndată verificări prin structura de control intern pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și stabilirea modului în care materialul lemnos a fost transportat și depozitat în curtea postului de poliție.

Verificările vizează atât aspectele privind respectarea legalității activităților, cât și cele privind etica și deontologia profesională.

Totodată, IPJ Suceava precizează că prin Serviciul Logistic au fost alocate toate cantitățile de material lemnos necesare încălzirii sediilor care utilizează lemnul pentru încălzirea cu sobe, fără a fi înregistrate probleme sau lipsuri în acest sens.

În funcție de rezultatele verificărilor efectuate cu privire la acest caz, IPJ Suceava va sesiza și celelalte organe competente, inclusiv structura de parchet competentă”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava.

