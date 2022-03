O camionetă a trecut prin porțile Ambasadei Rusiei, de la Dublin, iar în urma incidentului un bărbat a fost arestat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, notează BBC.

În imaginile surprinse de martori și postate pe rețelele de socializare se vede cum șoferul intră, intenționat, cu viteză, în porțile instituției și reușește să le deschidă.

Desmond Wisley has breached the gates of the Russian Embassy in #Dublin. He was overcome after seeing photos of the family killed in Irpin. pic.twitter.com/8SMbZIYxK0