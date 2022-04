„Îmi amintesc bine începutul. Cu o zi înainte a fost o zi și o seară normală de lucru. (…) M-am trezit cu sunete surde, ciudate. Undeva între patru și cinci dimineața. Nici nu mi-am dat seama imediat că sunt explozii… Bărbatul meu nu era în pat. M-am ridicat și l-am văzut: era deja îmbrăcat, în costum, ca de obicei (a fost ultima dată când a purtat costum și cămașă albă, de atunci e mereu în „soldat”).

„«A început», a fost tot ce a spus. Nu a fost nicio panică. Cu exceptia confuziei. «Ce ar trebui să facem cu copiii?» «Stai, te voi anunța. Pentru orice eventualitate, strângeți lucrurile esențiale și documentele.» Și a plecat de acasă.”, și-a amintit soția președintelui.

Întrebată ce le-a spus fiului ei de 9 ani și fiicei de 17 ani despre război, Olena Zelenska a răspuns: „Copiii nu au nevoie să li se explice nimic, ei știu totul, ca fiecare copil din Ucraina. Toată lumea înțelege și simte. Desigur, războiul nu este ceva ce ar trebui să vadă copiii. Dar suntem foarte sinceri și deschiși. Nu le poți ascunde nimic. Prin urmare, cea mai bună strategie este adevărul”.

Soția șefului statului ucrainean a spus și când și-a văzut ultima oară soțul față în față: „Nu era timp pentru emoții. Trebuia să avem grijă de copii, de starea lor emoțională în primul rând. Așa că am încercat să fiu încrezătoare, energică, chiar zâmbitoare, explicându-le de ce ttebuie să cobori la subsol, de ce nu poți aprinde lumina. Am răspuns optimist la întrebarea lor, când îl vom vedea pe tata: „Sigur, în curând”.

În primele zile, am sperat că putem rămâne împreună. Dar biroul președintelui a devenit o unitate militară. Președintele și echipa sa lucrează și locuiesc acolo. Prin urmare, copiii mei și cu mine am primit ordin să ne mutăm într-un loc sigur. Dacă în Ucraina este posibil să găsim un loc absolut sigur acum… De atunci am comunicat cu Volodimir doar prin telefon.”

A existat un moment luna trecută pe care nu îl vei uita niciodată?, a fost întrebată Olena Zelenska. „S-a întâmplat la aproximativ o săptămână de la începutul războiului: când nu m-am văzut cu rude sau prieteni, am aflat doar prin telefon cine unde este sau dacă sunt în viață. Într-o clipă mi-am dat seama că nu știam dacă îi voi revedea pe cei pe care îi iubesc, pe ai mei! Aceasta a fost, probabil, prima dată când am plâns, prima dată când am renunțat la emoții. Nu puteam suporta.

