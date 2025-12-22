Autostrada Moldovei ajunge la aproape 200 km

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a scris într-un mesaj pe Facebook: „Mâine deschidem Focșani -Adjud! Sectorul de autostradă Focșani – Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11.00.”

Cu această nouă deschidere, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei (A7) ajunge la 195 de kilometri. Conectată cu A3, rețeaua de autostrăzi din regiune se extinde la aproximativ 240 de kilometri.

Pistol a adăugat: „Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 km din A7 (Autostrada Moldovei). Ajungem astfel anul acesta la 195 de km de autostradă deschiși pe A7.”

Această extindere a infrastructurii rutiere aduce noi oportunități pentru economia Moldovei. Sunt planificate și alte extinderi. În 2026, se preconizează inaugurarea a încă 125 de kilometri din Autostrada Moldovei.

Directorul CNAIR a concluzionat: „Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă. Drumuri bune!”

Toalete funcționale în mai multe spații de servicii de pe Autostrada A7

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat și deschiderea toaletelor în mai multe spații de servicii de pe Autostrada A7. Această măsură vine în sprijinul participanților la trafic, oferind condiții decente și sigure în timpul călătoriilor.

Începând cu 22 decembrie 2025, toaletele sunt funcționale în spațiile de servicii de la km 28+400 (Mizil) și km 58+400 (Buzău), pe ambele sensuri de circulație.

Autoritățile fac apel la responsabilitatea șoferilor în utilizarea acestor facilități. „Rugăm conducătorii auto să utilizeze corespunzător toaletele și spațiile de servicii, să păstreze curățenia și să respecte dotările existente, astfel încât acestea să rămână funcționale și în condiții optime pentru toți cei care tranzitează autostrada”.

În încheiere, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău mulțumește pentru responsabilitate și pentru contribuția la menținerea unui mediu curat și civilizat pe A7.

Filmări realizate din dronă arată progresul realizat până pe data de 6 decembrie 2025 la șantierele autostrăzii A7, pe tronsonul IV, Focșani-Bacău.



