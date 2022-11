Pe lângă alegerile pentru noua componență a Congresului SUA, marți, 8 noiembrie, au avut loc și alegeri locale în mai multe zone din SUA.

„Suntem profund întristați de pierderea deputatului Tony DeLuca, dar mândri că alegătorii continuă să-și arate încrederea în el și angajamentul său față de valorile democratice prin realegerea lui postum”, se arată în comunicatul transmis de democrații din Camera Reprezentanților din Pennsylvania.

While we’re incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9