Trei zile de foc în România. Cod roşu de caniculă în weekend, cu temperaturi de 30 de grade Celsius și noaptea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunţă pentru vineri cod galben, fiind prognozate val de căldură persistent, caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, estul şi nord-estul Transilvaniei, în Carpaţii Orientali şi în zona litoralului

Temperaturile maxime vor fi de 34… 36 de grade Celsius, va fi disconfort termic ridicat şi local caniculă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pe arii extinse pragul critic de 80 de unităţi.

Tot pentru vineri a fost emis un cod portocaliu de caniculă.

În cea mai mare parte a ţării, valul de căldură se va intensifica. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi între 36 şi 40 de grade, posibil izolat mai ridicate în Banat, Oltenia, Muntenia, precum şi în sudul Crişanei şi al Moldovei.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În majoritatea zonelor minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală, precizează ANM.

Cod portocaliu de caniculă în cea mai mare parte a țării, valabil astăzi, 12 iulie. Harta ANM

Cod portocaliu și roșu în weekend

Sâmbătă şi duminică va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu, fiind anunţate val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat în Maramureş, Transilvania, Dobrogea şi în zona Carpaţilor Orientali.

În Maramureş, Transilvania, Dobrogea şi în zona Carpaţilor Orientali, valul de căldură va persista şi se va intensifica. Va fi caniculă, temperaturile maxime vor fi de 35… 40 de grade Celsius, iar pe litoral, de 32… 35 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Tot în weekend, va fi în vigoare o avertizare cod roşu, pentru Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia şi Moldova

În Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia şi Moldova, valul de căldura va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 şi 41 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cod portocaliu și roșu de caniculă pe 13 și 14 iulie, în toată țara. Harta ANM

Temperaturile, insuportabile și noaptea

„În timpul nopților nu numai că temperaturile nu scad sub 20 de grade Celsius, ci în unele localități, cum e și Bucureștiul, nu coboară nici sub 25 de grade Celsius. Per total ele se vor situa frecvent în decurs de 24 de ore în apropierea pragului de 30 de grade Celsius”, a declarat meteorologul Gabriela Băncilă pentru Digi24.ro.

Potrivit ANM, valul de căldură va persista în toată ţara şi în zilele următoare.

Săptămâna viitoare ne așteaptă temperaturi-record în toată țara, avertizează meteorologii. De altfel, în miezul zilei, în centrul Bucureștiului temperatura resimțită la nivelul asfaltului este în jur de 60 de grade Celsius.

