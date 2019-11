De Daria Maria Diaconu,

În ziua alegerilor prezidențiale 2019, soțul artistei și-a amintit de protestele din Piața Victoriei, la care a fost prezent seară de seară. Acesta a mărturisit că încă de atunci se gândea la momentul alegerilor.

„OUG13, #noapteacahoții, #altăîtrebare etc, vă mai spun ceva astea sau am uitat deja de ele?

Chiar dacă picii noștri traversau o răceală în acea perioadă, am convenit cu Cristina într-o singură secundă că este vital să ieșim și noi. Așa că eu am fost delegat drept reprezentatul familiei. Timp de o săptămână am ieșit în fiecare seară la proteste pentru a apăra viitorul copiilor noștri. Am făcut-o, o fac și am s-o fac tot timpul, fără să clipesc, ori de câte ori va fi nevoie.

În acele nopți, în timp ce înghețam în piață alături de zeci/sute de mii de oameni, mă gândeam mereu la acest moment. Momentul când voi trânti stampila de vot cu o sete cât să iasă tușul pe partea cealaltă. Azi, runda unu. Urmează încă trei runde(tur 2, parlamentare, locale) pe care abiaaaa le aștept. ??

Am acceptat nepermis de mult să fim conduși de oameni inculți, agramați, fără pregătire, bun simț și scrupule. Am acceptat nepermis de mult să-i lăsăm să-și facă de cap. Am acceptat nepermis de mult să fim umiliți. Am acceptat nepermis de mult doar să visăm la ‘o țară ca afară’ fără să facem ceva în acest sens.

Noi pornim spre secția de votare, ceea ce vă dorim și vouă! ?”, este mesajul transmis de Gabriel Bălan.

Duminică, 10 noiembrie, au loc alegerile prezidențiale 2019.Românii din diaspora votează la alegerile prezidenţiale 2019, în premieră, timp de trei zile, de vineri, 8 noiembrie, până duminică, 10 noiembrie. În prima zi de vot, secțiile din străinătate s-au deschis la ora 12.00 (ora fiecărei tări), iar în celelalte două zile, votarea a început la ora 07.00.

