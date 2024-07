Întrebată direct de The Independent dacă lacunele de memorie raportate de Biden și dificultățile din timpul evenimentelor publice sunt rezultatul unei astfel de boli, în timpul briefingului de presă zilnic de la Casa Albă, primul de când Biden a avut o prestație șocant de sumbră în prima sa întâlnire față în față cu Trump de la ultima lor dezbatere în cursul alegerilor din 2020, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a spus „nu”.

