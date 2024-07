Orban s-a deplasat marţi în Ucraina pentru prima dată de la începutul invaziei militare a Rusiei, o premieră în ciuda relaţiilor reci între cele două state. La Kiev, Viktor Orban s-a întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski.

Vineri, 5 iulie, premierul ungar a ajuns la Moscova în cadrul unei pretinse „misiuni de pace”. Liderii europeni denunță această vizită și afirmă că Orban „nu reprezintă UE” la Moscova.

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a denunţat o tentaţie a „concilierii”, care „nu îl va opri” pe Vladimir Putin. Orban „nu a primit niciun mandat” din partea statelor membre UE, a subliniat Josep Borrell, şeful diplomaţiei UE, precizând că el „nu reprezintă UE sub nicio formă”.

Premierul finlandez Petteri Orpo a descris călătoria lui Orban drept foarte deranjantă. „Vizita sa arată dispreţ faţă de îndatoririle preşedinţiei UE şi subminează interesele UE”, a reacționat el.

Putin and Orban have started talks in Moscow



Putin said that the Hungarian prime minister has arrived in Moscow, also as president of the EU Council. According to him, they will discuss bilateral relations and the war in Ukraine.



Orban called the meeting with Putin „special"