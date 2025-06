Cât costă kilogramul de urechi de porc și pateul de ficat în magazinul din Austria al unui comerciant român

Adelin Cosmeiu, un antreprenor român, a părăsit Mehedințiul natal și și-a urmat părinții, mai întâi în Spania, apoi în Austria. Acum are o rețea de 12 magazine cu produse românești în toată țara. „Facem comerț de când ne știm. Am simțit potențial pe piața austriacă și am decis să deschidem aici, în 2014, primul magazin, în Graz”, a explicat el, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, a cărui echipă e deja în drum spre Viena, pentru meciul naționalei tricolore din preliminariile CM 2026.