Un Computer Tomograf (CT) si un aparat de rezonanta magnetica (RMN) pentru examinarea pacientilor au intrat, joi, 12 iulie 2018, in dotarea Spitalului Judetean Timisoara. Aparatele au venit de la Ministerul Sanatatii printr-un proiect de finantare cu Banca Mondiala. Computerul Tomograf a costat 120.000 euro plus TVA, RMN-ul 600.000 euro plus TVA, iar PAX -ul in jur de 30.000 de euro. DANI AMARIEI / MEDIAFAX FOTO