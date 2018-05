Câți bani a primit Dragoș Pătraru pentru a încheia colaborarea cu Digi24. Realizatorul emisiunii „Starea Nației” a dezvăluit că a primit aproape 50.000 de euro, bani pe care i-a investit pentru a continua producția la TVR. După ce a făcut publice înregistrări video în care șefii televiziunii publice fac afirmații scandaloase, Dragoș Pătraru speră să rămână la TVR.

Dragoş Pătraru a ţinut un discurs pe scena Premiilor pentru Libertatea de Exprimare, decernate de organizaţia ActiveWatch pentru a marca Ziua Presei, scrie Adevărul. Aflat în plin scandal cu oficialii Televiziunii Române, jurnalistul a spus că atât el, cât și membrii echipei sale vor să rămână la postul public.

Despre înregistrările făcute publice în care șefa TVR, Doina Gradea, îi jignește pe jurnaliștii postului public, Dragoș Pătraru a spus că a aflat că în urmă șapte luni se vrea scoaterea echipei „Starea Nației” de la TVR.

Jurnalistul a explicat că nu i se termină contractul cu postul public de televiziune, ci acesta se prelungește automat cu șase luni dacă sunt îndeplinite clauzele de audiență.

Pătraru a vorbit și despre câți bani a primit la plecarea de la Digi24, post de televiziune despre care a susținut, la acel moment, că lucrează pentru interesul unor instituții și al unor corporații.

„După zece luni la Digi 24, am primit o hârtie cum că nu reprezentăm interesele publicului, ci interesele companiei care deţine postul de televiziune. Explicit mi s-a spus. Am zis că în aceste condiţii noi plecăm, dar mai aveam doi ani de contract. Că ăştia au fost cei mai inconştienţi. În general, se face pe un sezon cu noi şi, dacă suntem cuminţi, se mai continuă. Ei au făcut direct pe trei ani. Treaba lor. Şi ca să plecăm le-am luat banii. Mulţi. Şi i-am băgat pe toţi la TVR“, a declarat jurnalistul.

Pătraru a spus că a primit aproape 50.000 de euro de la Digi24, la încheierea colaborării.

„Când am ajuns în TVR şi am văzut condiţiile…. Irina Radu, săraca (fosta şefă TVR – n. r), pe care o salut şi care acum e prin Albania, nu ştiu pe unde a ajuns, pentru că au dat-o ăştia afară şi din ţară că ne-a adus înapoi la TVR, că nu i-a închis pe cei de la «Ora de ştiri», că nu a pus «Viaţa Satului» cu totul la dispoziţia…au fost mai multe lucruri. Când am ajuns acolo şi am văzut că TVR nu ne putea asigura nici măcar un decor, am băgat banii pe care i-am luat de la Digi, vreo 50.000 de euro. I-am băgat pe toţi în TVR. Amenajări, ne-au mai ajutat şi nişte prieteni, pe care nu i-am plătit nici până acum.“