Detalii despre costul vieții în România

Costurile lunare estimate pentru o familie din România de patru persoane sunt de 10.554,8 lei, fără chirie, potrivit datelor furnizate de Numbeo, o platformă internațională care analizează prețurile și nivelul de trai din marile orașe ale lumii. Astfel, pentru 2026, rezultă că o familie din România are nevoie de venituri lunare nete care să depășească acest prag pentru a putea trăi decent.

Aceste costuri pot varia în funcție de localitate și ele includ cheltuielile necesare pentru locuință, hrană, transport, educație, sănătate, utilități, îmbrăcăminte, divertisment și economii, acoperind astfel nevoile de bază și menținerea unui trai decent. De exemplu, în București, costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane sunt de 12.208,9 lei, excluzând chiria.

De asemenea, situația diferă atunci când vorbim despre o persoană singură. În România, costurile lunare estimate pentru o persoană sunt de 2.969,3 lei, fără chirie. În schimb, o persoană singură care locuiește în Capitală are nevoie de 3.409,5 lei, fără chirie.

Costul vieții în țările vecine României

Ungaria și Serbia are costuri de trai mai mari decât România. Bulgaria este foarte aproape de nivelul românesc, în timp ce Republica Moldova rămâne mai accesibilă la nivelul chiriilor și alimentelor. În schimb, Ucraina, afectată de război, are costuri de viață mult mai reduse, însă și condiții economice mult mai dificile.

Costul vieții în Ungaria

În Ungaria, costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane sunt de 11.987,1 lei, iar pentru o persoană singură sunt de 3.330,3 lei, fără chirie, potrivit publicației citate.

Costul vieții în Ungaria este, în medie, cu 15,5% mai mare decât în ​​România, iar chiria în medie, cu 14,7% mai mare decât în ​​România .

Costul vieții în Bulgaria

Costurile lunare estimate pentru o familie din Bulgaria, de patru persoane, sunt de 10.983,8 lei, iar pentru o persoană singură sunt de 3.030,6 lei, fără chirie.

Costul vieții în Bulgaria este, în medie, cu 2,0% mai mare decât în ​​România, iar chiria este, în medie, cu 9,2% mai mică decât în ​​România.

Costul vieții în Serbia

În Serbia, costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane sunt de 10.878,8 lei, în schimb pentru o persoană singură sunt de 3.131,0 lei, fără chirie.

Costul vieții în Serbia este, în medie, cu 5,3% mai mare decât în ​​România, în timp ce chiria este, în medie, cu 9,0% mai mare.

Costul vieții în Republica Moldova

În Republica Moldova, costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane sunt de 9.183,1 lei, fără chirie, în timp ce pentru o persoană singură sunt de 2.677,1 lei.

Costul vieții în Moldova este, în medie, cu 12,0% mai mic decât în ​​România, iar chiria cu 23,9% mai mare decât în ​​România.

Costul vieții în Ucraina

Costurile lunare estimate pentru o familie din Ucraina, de patru persoane, sunt de 7.404,9 lei, fără chirie. Pentru o persoană singură costurile sunt de 2.064,1 lei, tot fără chirie.

Costul vieții în Ucraina este, în medie, cu 29,8% mai mic decât în ​​România, în timp ce chiria este, în medie, cu 32,1% mai mică decât în ​​România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE