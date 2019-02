Societatea Ornitologică Română (SOR) și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus au realizat în perioada 10 – 20 ianuarie tradiționalul Recensământ Internațional al Păsărilor de Apă, organizat de Wetlands Internațional.

Potrivit SOR, ornitologii au identificat în România 147 de specii de păsări, 60 dintre acestea fiind acvatice și dependente de zonele umede.

Cormoranul mare, pasărea făcută celebră de ministrul Petre Daea, ocupă doar locul 10 în recensământ. Ministrul Agriculturii spunea că în România avem atât de mulți cormorani încât „fac baie în piscine”.

Mai mult, Petre Daea a publicat pe Facebook imagini pentru a demonstra cât de dăunători sunt cormoranii.

Potrivit recensământului realizat de ornitologi, dintre speciile acvatice, cele mai numeroase efective de păsări au aparținut următoarelor specii:

1. rață mare (Anas platyrhynchos) – 121851

2. lișiță (Fulica atra) – 83771

3. rață cu cap castaniu (Aythya ferina) – 20306

4. pescăruș râzător (Chroicocephalus ridibundus) – 18185

5. gârliță mare (Anser albifrons) – 12053

6. rață moțată (Aythya fuligula) – 11548

7. lebădă de vară (Cygnus olor) – 9789

8. gâscă de vară (Anser anser) – 974

9. pescăruș pontic (Larus cachinnans) – 9727

10. cormoran mare (Phalacrocorax carbo) – 9042

Dintre speciile neacvatice, cele mai numeroase efective au aparținut următoarelor specii:

1. cioară de semănătură (Corvus frugilegus) – 12233

2. stăncuță (Corvus monedula) – 5846

3. porumbel domestic (Columba livia f. domestica) – 3582

4. vrabie de câmp (Passer montanus) – 1853

5. porumbel gulerat (Columba palumbus) – 1631

„În cadrul recensământului au fost observate și câteva specii cu apariție sporadică la noi sau altele, care pot fi considerate interesante pentru această perioadă: lebăda mică (Cygnus columbianus – 114 ex.), gâsca de semănătură (Anser fabalis – 2 ex.), rața catifelată (Melanitta fusca – 14 ex.), pesărușul argintiu (Larus argentatus – 1 ex.), pescărușul asiatic (Larus ichthyaetus – 6 ex.), pescărușul de ghețuri (Larus hyperboreus – 1 ex.), păscărușul negru (Larus marinus – 1 ex.), fluierarul de munte (Actitis hypoleucos – 1 ex.), inărița (Acanthis flammea – 4 ex.), pitulicea mică (Phylloscopus collybita – 4 ex.) și cănărașul (Serinus serinus – 1 ex.)”, au precizat reprezentanții Societății Ornitologice din România.