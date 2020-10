Anunțul privind posibilitatea majorării tarifelor de cazare pentru studenții de la Universitatea Politehnica vine după ce ce ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat că “pentru a se putea implementa și asigura măsurile de distanțare fizică în spațiile de cazare existente și în spațiile de servire a mesei, am decis creșterea subvenției pentru cămine-cantine cu 10%”.

Rectorul UPB, Mihnea Costoiu: “Deocamdată, am aplicat indexarea anuală, obișnuită. Dacă Guvernul nu ne dă banii, atunci majorăm prețurile”

Libertatea l-a contactat pe rectorul UPB, Mihnea Costoiu, care a precizat că, de fapt, prețurile au crescut “modic”, doar ca să acopere indexarea anuală, generată de prețul la energie, care a crescut.

Însă rectorul UPB a adăugat că, dacă banii de la Guvern nu vor fi virați, abia atunci se va lua decizia majorării tarifelor.

16.000 de studenți au fost cazați deja, de la 1 octombrie 2020, potrivit declarației făcute pentru Libertatea de rectorul UPB, Mihnea Costoiu

“Deocamdată, Universitatea nu a luat decizia majorării semnificative, ci este indexarea din fiecare an, ținând cont de faptul că nu am dat drumul la căldură în cămine. Cel puțin în luna octombrie. Practic, ce am făcut acum, a fost doar să aplicăm indexarea obișnuită, cea din fiecare an”, a explicat Mihnea Costoiu.

Dar dacă Guvernul nu va suplimenta și banii nu vor ajunge la Universități, atunci, da, vom fi nevoiți să majorăm tarifele Mihnea Costoiu, rector UPB, pentru Libertatea:

Care sunt costurile de cazare în căminele UPB, după indexarea anuală

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Universității Politehnica din București, tarifele aprobate de Consiliul de Administrație pentru luna octombrie 2020 sunt următoarele:

pentru căminele P2-P11, P14, P15, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A – suma de 250 de lei de student;

pentru căminul P20 – 390 de lei;

pentru căminul C Leu – 300 de lei;

pentru căminele P12, P19 și D Leu – 600 de lei, plus costurile utilităților, ceea ce depășește media consumului căminului.

Cum vor fi cazați studenții de la Politehnică în camerele din cămine

Conform Politehnicii, în vederea cazării în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 cu privire la Normele de igienă pe perioada pandemiei de coronavirus, trebuie asigurați 16-20 mc aer. Prin urmare, în cămine, studenții vor fi cazați astfel:

în căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 și P11, care dispun de camere cu grup sanitar propriu, vor fi cazați 3 studenți în cameră ;

; în căminele P14, P17 și P18, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați 2 studenți în cameră ;

; în căminele P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26 și P27, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, va fi cazat câte un student în cameră ;

; în căminul P20 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră ;

; în căminul A Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră ;

; în căminul C Leu va fi cazat câte 1 student în cameră ;

; în căminul P12 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră ;

; în căminul D Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră.

