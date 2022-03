Cadre medicale verifica pacienti internati in Unitatea Mobila de ATI a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, miercuri, 6 octombrie 2021. In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 14.744 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) si 328 de decese. In unitatile sanitare de profil, sunt internate cu COVID-19, 14.569 de persoane, dintre acestea, 1.513 sunt internate la ATI. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO