Ce a vrut Stephen Hawking să fie inscripționat pe piatra sa funerară? Stephen Hawking a murit, miercuri, la vârsta de 76 de ani. Astrofizicianul britanic a dorit ca pe piatra sa funerară să fie inscripţionată o formulă celebră care conţine toate părţile esenţiale ale celei mai importante descoperiri făcute de el.

În timpul vieții, astrofizicianul a mărturisit familiei că pe piatra sa funerară dorește să fie scrisă o ecuaţie realizată chiar de el.

Este vorba de radiaţia Hawking sau ideea că găurile negre nu sunt atât de negre pe cât se credea, emiţând acest tip de radiaţie care îi poartă numele savantului.

Formula şi descoperirea ajută nu numai la înţelegerea găurilor negre, ci şi a modurilor în care Universul creşte şi se schimbă odată cu trecerea timpului. El şi-a publicat celebra lucrare cu această temă în anii 60, atunci când şi-a luat doctoratul.

Stephen Hawking a scris mai multe cărți de popularizare a științei, pentru nespecialiști: A Brief History of Time, 1988 (publicată în limba română sub titlul „Scurtă istorie a timpului”, 2004), Einstein’s dream, 1993 („Visul lui Einstein”), The Universe in a Nutshell, 2001 („Universul într-o coajă de nucă”, 2004) și A briefer history of time, în colaborare cu Leonard Mlodinow, 2005 (”O mai scurtă istorie a timpului”).

O parte din viața personală a lui Stephen Hawking a fost transpusă pe ecrane în 2014, în filmul ”The Theory of Everything”, o producție care a emoționat până la lacrimi datorită emoției și dramei cu care se confruntau cei doi tineri, Jane și Stephen atunci când au aflat despre boala incurabilă și degenerativă de care suferea fizicianul.

