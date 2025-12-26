69% din comenzile de pe eMAG, făcute de clienții Genius

Conform unui comunicat de presă eMAG, utilizatorii serviciului Genius, care oferă beneficii precum livrare gratuită și retur extins prin cinci aplicații (eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip), au fost cei mai activi, având o pondere de aproape 69% din totalul comenzilor pe platformă. Aceștia au economisit în total peste 373 de milioane de lei doar pe eMAG.

Pe parcursul anului, cele mai populare categorii de produse comandate pe platformă au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare. Preferințe similare s-au observat și la utilizatorii Genius, care au adăugat pe lista lor produse pentru îngrijirea părului, produse de igienă personală, scutece, hrană pentru animale de companie, cafea și produse de machiaj.

Un sucevean a dat în medie 6,6 comenzi pe zi

Anul 2025 a adus o creștere remarcabilă în anumite categorii de produse. Printre acestea, consolele de gaming au înregistrat o creștere de 26%, iar suplimentele alimentare și produsele de nutriție au crescut cu 24%. De asemenea, electrocasnicele mari au cunoscut o creștere de 22%, iar accesoriile pentru tablete, piesele auto și trolerele au crescut fiecare cu 20%. Alte categorii în creștere includ consumabilele și dispozitivele medicale (20%), vehiculele (18%), produsele sanitare (18%) și jucăriile (17%).

Conform datelor eMAG, plata cu cardul a fost preferată de 71% dintre clienți, reprezentând o creștere de 4 puncte procentuale față de anul precedent. Aproximativ 22% dintre comenzi au fost achitate în rate, cele mai frecvente achiziții pe credit fiind telefoanele mobile, electrocasnicele mici, televizoarele, mașinile de spălat, laptopurile, smartwatch-urile, frigiderele, anvelopele și componentele PC.

În ceea ce privește livrarea, două treimi dintre comenzi au fost ridicate de la punctele easybox. Cele mai multe comenzi au provenit din județele București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Totuși, un client din Suceava a fost desemnat „campionul” anului, plasând 2.409 comenzi în 2025 – o medie de 6,6 comenzi pe zi!

Ce au căutat românii în 2025 pe eMAG

Pe lângă achiziții, anul 2025 a fost marcat de utilizarea unei noi funcții pe platforma eMAG. Funcția eMAG Snap a permis clienților să caute milioane de produse cu ajutorul fotografiilor. Totodată, căutarea semantică a generat interogări creative și neobișnuite, care contribuie la dezvoltarea primului agent conversațional de shopping din România, bazat pe tehnologie locală, programat să fie lansat la începutul anului 2026. Printre căutările surprinzătoare s-au numărat și produse care încă nu există, dar care au fost totuși căutate pe site.

Când știi exact ce vrei

vreau sa aud numai bine

vreau sa caut ceva

vreau burghez sa fie 10 unul singur

vreau chestii

vreau sa dorm singur

vreau scuter benzina care trebuie carnet

Cupidon, client fidel eMAG

te iubesc noapte si zi

poze cu iubitul meu

tricou personalizat cu ochii iubitei

cadeau ziua iubita

cat te-am iubit

te iubesc muuuuuult mama

nu supara iubite

Dilemă și mister

ma duc la galați și ce fac

cum sa fac

de ce…? alte intrebari

de ce balet

ce vreau

de ce balene

de ce constanza

Părinți în alertă

ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent

camera copilului e o jungla

desenele copilului meu

crizele copilului

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul

cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

Animale cu stil

pijamale cu caini femei

caine rochie

pantofi ros caini

craciun haine caine pisica iepure

perna pt caine impaturat

costum om caine

haine pește

perna pt caine impaturat

Și Grinch e client eMAG

puzzle urat pentru craciun

costum mos craciun horror

masca cu mos craciun horror

costum craciun mwaowm, pisici si catei

stai treaz de craciun

Dezvoltare personală multidirecțională

cum sa devii pirat

cum sa devii pisica

cum sa fii vagabond

cum sa pescuiesti

cum sa furi o inima

cum sa fii sef

cum sa inveti fara sa tocesti fizica

Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica

smart wach cu bunica

Bunica bibelou

bunica proteica

tocator bunica

aparat faguri vechi bunica acasa

Și meseriașii își caută scule pe eMAG

solitie cltire masina de spalat vase

masina dezasamplara

masina debascutit cutite

cilíndru gheare platou masina dejantat

geanta masina de mercedes batut cap 17

Pentru asta avem eMAG SNAP

set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini

smart wach cu bunica

tava mama soacra

lelecosotul porci

bunica proteica

rochii elegante craciun mama fiica tata

costum om peșteră

ganduri fiica mea

inima sotul meu

nevasta rea cainele

