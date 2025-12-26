Cuprins:
69% din comenzile de pe eMAG, făcute de clienții Genius
Conform unui comunicat de presă eMAG, utilizatorii serviciului Genius, care oferă beneficii precum livrare gratuită și retur extins prin cinci aplicații (eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt și Flip), au fost cei mai activi, având o pondere de aproape 69% din totalul comenzilor pe platformă. Aceștia au economisit în total peste 373 de milioane de lei doar pe eMAG.
Pe parcursul anului, cele mai populare categorii de produse comandate pe platformă au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare. Preferințe similare s-au observat și la utilizatorii Genius, care au adăugat pe lista lor produse pentru îngrijirea părului, produse de igienă personală, scutece, hrană pentru animale de companie, cafea și produse de machiaj.
Un sucevean a dat în medie 6,6 comenzi pe zi
Anul 2025 a adus o creștere remarcabilă în anumite categorii de produse. Printre acestea, consolele de gaming au înregistrat o creștere de 26%, iar suplimentele alimentare și produsele de nutriție au crescut cu 24%. De asemenea, electrocasnicele mari au cunoscut o creștere de 22%, iar accesoriile pentru tablete, piesele auto și trolerele au crescut fiecare cu 20%. Alte categorii în creștere includ consumabilele și dispozitivele medicale (20%), vehiculele (18%), produsele sanitare (18%) și jucăriile (17%).
Conform datelor eMAG, plata cu cardul a fost preferată de 71% dintre clienți, reprezentând o creștere de 4 puncte procentuale față de anul precedent. Aproximativ 22% dintre comenzi au fost achitate în rate, cele mai frecvente achiziții pe credit fiind telefoanele mobile, electrocasnicele mici, televizoarele, mașinile de spălat, laptopurile, smartwatch-urile, frigiderele, anvelopele și componentele PC.
În ceea ce privește livrarea, două treimi dintre comenzi au fost ridicate de la punctele easybox. Cele mai multe comenzi au provenit din județele București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Totuși, un client din Suceava a fost desemnat „campionul” anului, plasând 2.409 comenzi în 2025 – o medie de 6,6 comenzi pe zi!
Ce au căutat românii în 2025 pe eMAG
Pe lângă achiziții, anul 2025 a fost marcat de utilizarea unei noi funcții pe platforma eMAG. Funcția eMAG Snap a permis clienților să caute milioane de produse cu ajutorul fotografiilor. Totodată, căutarea semantică a generat interogări creative și neobișnuite, care contribuie la dezvoltarea primului agent conversațional de shopping din România, bazat pe tehnologie locală, programat să fie lansat la începutul anului 2026. Printre căutările surprinzătoare s-au numărat și produse care încă nu există, dar care au fost totuși căutate pe site.
Când știi exact ce vrei
- vreau sa aud numai bine
- vreau sa caut ceva
- vreau burghez sa fie 10 unul singur
- vreau chestii
- vreau sa dorm singur
- vreau scuter benzina care trebuie carnet
Cupidon, client fidel eMAG
- te iubesc noapte si zi
- poze cu iubitul meu
- tricou personalizat cu ochii iubitei
- cadeau ziua iubita
- cat te-am iubit
- te iubesc muuuuuult mama
- nu supara iubite
Dilemă și mister
- ma duc la galați și ce fac
- cum sa fac
- de ce…? alte intrebari
- de ce balet
- ce vreau
- de ce balene
- de ce constanza
Părinți în alertă
- ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent
- camera copilului e o jungla
- desenele copilului meu
- crizele copilului
- pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul
- cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine
- ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic
Animale cu stil
- pijamale cu caini femei
- caine rochie
- pantofi ros caini
- craciun haine caine pisica iepure
- costum om caine
- haine pește
- perna pt caine impaturat
Și Grinch e client eMAG
- puzzle urat pentru craciun
- costum mos craciun horror
- masca cu mos craciun horror
- costum craciun mwaowm, pisici si catei
- stai treaz de craciun
Dezvoltare personală multidirecțională
- cum sa devii pirat
- cum sa devii pisica
- cum sa fii vagabond
- cum sa pescuiesti
- cum sa furi o inima
- cum sa fii sef
- cum sa inveti fara sa tocesti fizica
Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica
- Bunica bibelou
- tocator bunica
- aparat faguri vechi bunica acasa
Și meseriașii își caută scule pe eMAG
- solitie cltire masina de spalat vase
- masina dezasamplara
- masina debascutit cutite
- cilíndru gheare platou masina dejantat
- geanta masina de mercedes batut cap 17
Pentru asta avem eMAG SNAP
- set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini
- smart wach cu bunica
- tava mama soacra
- lelecosotul porci
- bunica proteica
- rochii elegante craciun mama fiica tata
- costum om peșteră
- ganduri fiica mea
- inima sotul meu
- nevasta rea cainele
