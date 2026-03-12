Această mutare strategică anulează eficiența sistemelor occidentale de bruiaj și amenință monopolul istoric al Washingtonului asupra navigației globale.

Surpriza tactică a recentelor atacuri

Ca răspuns la operațiunile americano-israeliene declanșate pe 28 februarie și la asasinarea unor lideri iranieni de top, inclusiv a liderului suprem Ali Khamenei, Teheranul a lansat sute de rachete balistice și drone.

Deși multe au fost interceptate, o parte semnificativă a străpuns scuturile antiaeriene, provocând daune majore.

Ceea ce a șocat analiștii occidentali a fost precizia loviturilor. Alain Juillet, fost director de informații al serviciilor secrete franceze (DGSE), a subliniat că acuratețea rachetelor iraniene a crescut dramatic comparativ cu „războiul de 12 zile” din luna iunie a anului trecut.

„Una dintre surprizele acestui război este că rachetele iraniene sunt mult mai precise, ceea ce ridică multe semne de întrebare cu privire la sistemele lor de ghidare. Se vorbește despre înlocuirea sistemului GPS american cu un sistem chinezesc”, a declarat Alain Juillet, fost director DGSE.

Ce este sistemul BeiDou

Lansat oficial în 2020 de președintele Xi Jinping, BeiDou este răspunsul Chinei la sistemul american GPS, dezvoltat tocmai din teama Beijingului că Washingtonul i-ar putea restricționa accesul la navigație în caz de conflict.

Spre deosebire de GPS-ul american, GLONASS-ul rusesc sau Galileo (UE), care funcționează cu câte 24 de sateliți, BeiDou se bazează pe o rețea masivă de 45 de sateliți, oferind avantaje tactice majore:

Rezistență la bruiaj: Spre deosebire de semnalele GPS civile care au fost blocate ușor de Israel în trecut prin transmiterea de coordonate false, semnalul militar BeiDou (B3A) este „practic nebruiabil”, folosind salturi complexe de frecvență.

Precizie extremă: Sistemul chinez are o marjă de eroare de sub un metru și poate corecta automat traiectoria către ținte aflate în mișcare.

Redirecționare în zbor: BeiDou permite comunicarea prin mesaje scurte, oferind operatorilor posibilitatea de a schimba ruta dronelor sau rachetelor aflate deja în zbor, până la o distanță de 2.000 de kilometri.

Tanziție planificată în secret

Deși Teheranul nu a confirmat oficial utilizarea BeiDou, experții susțin că integrarea nu s-a făcut peste noapte.

Theo Nencini, cercetător la ChinaMed Project, conturează un calendar clar al acestei tranziții. În 2015, Iranul a semnat un memorandum secret pentru a integra BeiDou-2 în infrastructura sa militară.

În 2021, se semnează Parteneriatul Strategic Cuprinzător sino-iranian. China acordă Iranului acces la semnalele militare criptate ale BeiDou, moment în care Teheranul începe eliminarea treptată a GPS-ului american.

În aprilie 2024, primul val de atacuri iraniene asupra Israelului demonstrează o acuratețe care sugerează deja utilizarea tehnologiei chineze.

După „războiul de 12 zile” din iunie 2025, în care bruiajul GPS a afectat grav armamentul iranian, Teheranul a accelerat și a finalizat tranziția totală către BeiDou.

Implicații globale

Accesul Iranului la această tehnologie schimbă regulile jocului în războiul modern. Elijah Magnier, analist militar la Bruxelles, explică faptul că rachetele iraniene foloseau până acum navigația inerțială (bazată pe senzori interni), care acumula erori pe distanțe lungi. Acum, coordonarea prin sateliți multipli corectează aceste erori în timp real.

Dincolo de avantajul tactic al Iranului, conflictul servește drept un laborator uriaș pentru Beijing. Potrivit analiștilor, China colectează în prezent date inestimabile despre eficacitatea sistemului său BeiDou în fața interceptoarelor americane și a avioanelor de vânătoare de generația a cincea, precum F-35.

Mai mult, succesul acestui sistem ar putea convinge și alte state din regiune să renunțe la dependența de GPS-ul american, ducând la o arhitectură de navigație globală mult mai fragmentată și mai puțin controlată de Washington.

Între timp, deși SUA și Israelul susțin că au distrus o mare parte din infrastructura militară iraniană, adevărata dimensiune a arsenalului balistic al Teheranului rămâne o necunoscută periculoasă.

