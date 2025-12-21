Analiza include prețul de achiziție, costurile cu combustibilul sau energia electrică, întreținerea, service-ul, asigurarea și taxele, toate calculate pe o distanță de 75.000 km în cinci ani.

Cea mai mare surpriză vine de la Dacia Bigster, noul C-SUV, care înregistrează 42,2 cenți pe kilometru.

Conform ADAC, „Bigster șochează concurența” deoarece funcționează la nivelul de cost al unei mașini subcompacte și este cu 18,4 cenți/km mai ieftin decât vehiculul clasat pe locul doi în clasa sa.

Aceasta se traduce într-o economie de aproximativ 13.800 de euro față de concurentul direct, pe parcursul a cinci ani.

Nu doar Bigster iese în evidență. Celelalte modele Dacia demonstrează eficiența costurilor:

Dacia Spring – 35,4 cenți/km, avantaj de 4,8 cenți

Dacia Sandero – 34,9 cenți/km, avantaj de 7,0 cenți

Dacia Jogger – 42,9 cenți/km, avantaj de 1,5 cenți

Dacia Duster – 44,4 cenți/km, avantaj de 4,7 cenți

Conform Bild, „pentru Dacia, cifrele confirmă strategia mărcii: mașină accesibilă, costuri de funcționare reduse, poziționare clară”.

În funcție de model, clienții pot economisi sume de patru cifre, iar cu Dacia Bigster, economiile ajung la cinci cifre.

Rezultatele ADAC reafirmă poziția Dacia ca brand accesibil, cu costuri de funcționare reduse, care continuă să atragă clienți preocupați de bugetul pe termen lung.

Bigster, în special, demonstrează că un SUV modern poate fi la fel de ieftin de condus ca o mașină mică, schimbând regulile jocului în segmentul său.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE