Ce este „serpișorul” din bidoane de 5 litri care va ajuta la strângerea gunoaielor de pe Dâmbovița

Râul Dâmbovița se confruntă cu o problemă extrem de gravă: acumularea uriașă de deșeuri din plastic. Ambalaje, pungi și PET-uri plutesc zilnic pe cursul apei, afectând atât ecosistemul local, cât și imaginea orașului. În acest context, Asociația „Dâmbovița Apă Dulce” vine cu o soluție ingenioasă, ieftină și sustenabilă, denumită simbolic „șerpișorul”.

Concret, „șerpișorul” este un prototip de barieră plutitoare improvizată și adaptată, confecționată manual din bidoane de plastic de 5 litri legate între ele. Această structură flexibilă este plasată strategic pe cursul apei pentru a bloca și colecta deșeurile plutitoare înainte ca acestea să fie purtate mai departe în oraș sau în aval.

„Noi îi spunem „șerpișorul”: un prototip realizat din bidoane de 5 litri refolosite, aduse de voi, învelite în bannere publicitare recuperate. Bariera oprește deșeurile plutitoare înainte să ajungă în aval și arată că o soluție simplă, economică și construită din materiale refolosite poate face o treabă foarte concretă”, explică și Asociața „Dâmbovița Apă Dulce”, pe contul de Facebook.

Cum funcționează bariera ecologică din bidoane reciclate

Conceptul din spatele proiectului se bazează pe reutilizarea resurselor și pe economia circulară. Bidoanele din plastic de 5 litri, golite și sigilate hermetic, oferă o flotabilitate excelentă. Înșirate pe un cablu rezistent, ele formează un cordon protector, un adevărat „șerpișor” ecologic, ce se extinde de la un mal la altul sau în zonele în care curenții acumulează în mod natural gunoaiele.

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Atunci când deșeurile purtate de apă ating această barieră, ele sunt oprite din drumul lor. Ulterior, voluntarii și echipele de ecologizare pot strânge plasticul adunat într-un singur punct, fără a mai fi nevoie de intervenții complicate sau costisitoare pe toată lungimea râului.

Care sunt beneficiile pe care le aduce „serpișorul” din bidoane reciclate

Efectele unui astfel de proiect simplu, dar eficient, sunt vizibile imediat. În primul rând, se previne poluarea masivă cu microplastic a apelor și a solului din împrejurimile Capitalei. În al doilea rând, structura improvizată arată că comunitatea locală poate găsi soluții aplicabile rapid pentru probleme ce păreau greu de gestionat de către autorități.

Prin refolosirea bidoanelor de plastic existente, proiectul transmite și un mesaj puternic de conștientizare privind reciclarea și reducerea risipei. „Șerpișorul” nu doar că oprește deșeurile de pe râul Dâmbovița, dar le reamintește bucureștenilor cât de important este să protejeze mediul înconjurător și să sprijine inițiativele verzi din propriul oraș.

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