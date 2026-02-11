În paralel, restaurantele se pregătesc intens pentru seara îndrăgostiților, cu meniuri speciale, decoruri tematice și pachete dedicate cuplurilor care aleg să-și petreacă seara în oraș.

Reporterul Libertatea a stat de vorbă cu mai mulți tineri care și-au făcut deja planurile pentru weekendul următor și au spus ce au de gând să facă, de la cine în oraș și activități creative, până la seri liniștite acasă, în formulă de cuplu sau chiar de familie. Totodată, acesta a analizat și ofertele pregătite de câteva dintre restaurantele din București.

Valentines Day, o pauză de la rutină pentru cupluri

Pentru Ștefania, o tânără de 23 de ani, Valentines Day este o ocazie bună de a lua pauză de la un ritm de viață tot mai aglomerat și de a pune relația pe primul loc. „Îmi place ideea de a avea o zi dedicată iubirii”, spune ea, explicând că, într-o lume pe care o percepe adesea monotonă, e reconfortant să existe momente care pun în prim-plan ceea ce contează cu adevărat. Deși crede că iubirea ar trebui celebrată zilnic, consideră că 14 februarie oferă un pretext pentru a încetini și a fi mai prezent în relație. „Îmi place această zi tocmai pentru ceea ce oferă, și anume pretextul de a încetini, de a fi mai atent, mai prezent, mai tandru decât poate reușești să fii într-o zi obișnuită.”

Tânăra nu limitează semnificația zilei doar la cupluri, subliniind că poate fi despre orice formă de iubire, inclusiv cea platonică. „Valentines Day poate fi despre orice fel de iubire, și cea platonică. Eu una nu o văd ca limitându-se doar la iubirea dintre parteneri, deși, în mainstream, despre asta e vorba.” În plan personal, recunoaște că o bucură ideea de a exista un echilibru în care ambii parteneri se pun reciproc pe primul loc, iar aceasta este o ocazie de neratat. Anul acesta, planurile ei și ale partenerului sunt simple: „Am făcut rezervare la un restaurant coreean din centrul Bucureștiului, la care eu îmi doresc să merg de mult timp.” După cină, cei doi vor petrece timpul acasă, în doi, deoarece, după cum spune, esențială rămâne „calitatea timpului petrecut împreună”.

O sărbătoare între consumerism și validare

Deși planurile sunt deja făcute, Alex, iubitul Ștefaniei, privește această zi și dintr-o perspectivă mai critică, afirmând că „în primul rând, Valentines Day este un construct capitalist care, deși celebrează iubirea, promovează mai mult consumerismul”, apoi adaugă că, deși România are deja Dragobetele, a devenit și la noi un fel de „regulă nescrisă” care îi face pe români să se simtă mai în ton cu restul lumii.

Chiar și așa, recunoaște că sărbătoarea are farmecul ei pentru îndrăgostiți. „Într-adevăr, e cât se poate de anticipată sărbătoarea fiindcă îți dorești ca partenerul/partenera ta să fie disponibil/ă și să mergeți într-un loc drăguț.” De asemenea, menționează că e un moment important în dinamica relației, un fel de reper în care partenerii își validează reciproc încrederea, iubirea și dorința de a merge mai departe. În același timp, spune că „Valentines Day poate fi un moment unic, la fel cum poate fi și o zi obișnuită de marți.”

Experiențe în locul cadourilor

Răzvan, în vârstă de 25 de ani, consideră că zile precum Valentines Day sau Dragobete nu sunt despre gesturi spectaculoase sau cheltuieli mari, ci despre timp petrecut împreună. „Pentru mine, Valentines Day nu înseamnă neapărat cadouri scumpe sau cine extravagante, ci mai degrabă experiențe trăite împreună”, a spus tânărul, adăugând că apreciază ideea unor zile care îi face să iasă pentru un moment din rutina zilnică. Acesta pune accentul pe amintiri și lucruri simple, convins că ieșirile spontane și activitățile noi cântăresc mai mult decât obiectele materiale.

Anul acesta, alege să o surprindă pe iubita lui, având în plan să facă rezervare într-un loc în care aceasta își dorește să ajungă de mult. „Am în plan să fac o rezervare la Ceramic Cafe, o locație din București în care poți picta o cană sau o farfurie, și cred că prietena mea se va bucura, pentru că știu că își dorește să ajungă acolo de ceva timp.”

O imagine din cafeneaua Ceramic Cafe din București cu o masă plină de căni ce ceramică ce vor fi pictate de clienți.
Răzvan vrea să își surprindă prietena anul acesta cu o rezervare la Ceramic Cafe. Foto Facebook-Ceramic Cafe București

Valentines Day în ritm de părinți

În timp ce alții aleg cine în oraș sau activități speciale, pentru Alexandra și partenerul ei,  Valentines Day vine anul acesta într-o formă specială. „Anul acesta, 14 februarie ne prinde într-o etapă nouă a vieții noastre, aceea de părinți”, spune ea. Sărbătoarea se mută din restaurant în sufragerie, după rutina de seară a bebelușului, cu un film, un pahar de vin și mâncare comandată. „Nu e despre planuri mari, ci despre liniștea și iubirea care s-au așezat altfel în viața noastră”, adaugă tânăra, convinsă că, deși poate nu pare spectaculoasă, o astfel de seară cântărește mai mult decât orice altă activitate și spune foarte multe despre ei.

Cină romantică în București

Restaurantele din Capitală au pregătit oferte speciale pentru 14 februarie, cu meniuri atent alese și experiențe tematice. La Bocca Lupo, situat pe Știrbei Vodă nr. 2 sau pe Dr. Joseph Lister nr. 1, cina ajunge la 295 de lei de persoană și include câte un pahar de prosecco, trei feluri de mâncare și desert. Localul este cunoscut în rândul tinerilor și se remarcă prin decorurile special amenajate anual pentru această sărbătoare.

La Aria TNB, deasupra Teatrului Național din București, cuplurile pot alege între două variante de meniu, la 450 sau 600 de lei pentru două persoane. Ambele pachete includ antreu, fel principal și desert, alături de un pahar de prosecco, o cafea și o apă.

O variantă mai accesibilă este Sky Lounge & Bar, pe Nicolae Bălcescu nr. 4, unde o seară costă 350 de lei pentru cuplu, iar atmosfera este completată de muzică live la pian. De asemenea, la Da Polo Cucina Italiana, pe Calea Plevnei nr. 59A, cuplurile pot opta pentru două variante de meniu, fiecare în valoare de 120 de lei de persoană.

