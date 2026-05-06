Miercuri, 6 mai 2026, în jurul orei 9:00, sediul Poliției Orașului Abrud a fost scena unui eveniment care a impresionat agenții de serviciu. Un bărbat din Alba Iulia s-a prezentat la ghișeu cu o borsetă pe care o găsise pe strada Republicii din localitate.

În interiorul acesteia se afla suma de 21.700 de lei, o mică avere pentru majoritatea cetățenilor.

Cum au fost pierduți banii: Scenariul clasic al „uitării pe plafon”

Polițiștii au demarat imediat verificările și au reușit să identifice proprietarul în scurt timp. Este vorba despre un bărbat din Abrud care trecea prin momente de panică după ce realizase pierderea.

Potrivit IPJ Alba, acesta le-a explicat polițiștilor că a făcut o greșeală comună: a așezat borseta pe plafonul autoturismului în timp ce se pregătea de plecare, a urcat la volan și a pornit la drum, uitând complet de ea. Obiectul a căzut pe stradă imediat ce mașina s-a pus în mișcare.

Ce spune legea: „Norocul” te poate duce după gratii

Deși tentația de a păstra banii găsiți este mare, Codul Penal din România sancționează drastic acest comportament.

Conform articolului 243 din Codul Penal (Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor), fapta de a nu preda un bun găsit autorităţilor sau celui care l-a pierdut, în termen de 10 zile, constituie infracțiune.

  • Pedeapsa: Închisoare de la o lună la 3 luni sau amendă.
  • Atenție: Aceeași pedeapsă se aplică și pentru bunurile care au ajuns din eroare în posesia cuiva (de exemplu, un colet livrat greșit sau o sumă de bani virată din greșeală în cont).

Procedura legală este clară și protejează atât proprietarul, cât și pe cel care face descoperirea.

  1. Predarea obligatorie: Dacă găsești bani sau obiecte, trebuie să le depui la cea mai apropiată secție de poliție. Se va întocmi un proces-verbal de primire.
  2. Termenul de 6 luni: Bunul este păstrat de autorități timp de 6 luni. Dacă în acest interval proprietarul nu este identificat sau nu se prezintă să îl revendice, bunul poate fi declarat abandonat.
  3. Dreptul de a intra în posesia lor: După expirarea celor 6 luni, persoana care a găsit bunul și l-a predat la poliție poate solicita atribuirea acestuia în proprietate.
  4. Recompensa legală: Dacă proprietarul apare în timpul celor 6 luni, acesta este obligat prin lege să îi plătească găsitorului o recompensă de 10% din valoarea bunului.
