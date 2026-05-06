Gestul făcut de Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a devenit campion mondial: „Pentru asta muncește de 30 de ani”

Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat titlul mondial

La o lună după ce au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool, Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au obținut o nouă performanță importantă. Cei doi au câștigat Campionatul European organizat în Palma de Mallorca, titlu care completa seria rezultatelor importante din cariera lor.

Prin această victorie, dansatorii și-au consolidat poziția în lumea dansului sportiv, după mai mulți ani de competiții și pregătire intensă.

Succesul lui Rareș Cojoc a fost remarcat și de fosta lui soție, Andreea Popescu. Cei doi au divorțat oficial pe 20 aprilie, la notar, după o relație de aproximativ 10 ani și au împreună trei copii.

Influencerița a declarat că l-a contactat imediat după aflarea rezultatului. „În primul rând m-am bucurat pentru că oricum știam că o să ia locul întâi. L-am sunat și eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine şi le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiţiei. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta munceşte de 30 de ani“, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars.

Andreea Popescu spune că nu își caută o nouă relație

După divorț, Andreea Popescu spune că atenția ei este îndreptată în primul rând către cei trei copii și către perioada de adaptare prin care trece.

Fosta dansatoare a Deliei a mărturisit că nu este în căutarea unei noi relații și că încearcă să găsească un echilibru între viața personală și rolul de mamă.

„Nu caut nimic, dar acum ştii cum e. Când treci printr-un divorţ şi nu este foarte mult timp de la el, vrei să încerci să faci lucrurile bine pentru copii, atât cât poţi, cât să ţii cont şi puţin de tine“, a mai spus Andreea Popescu.

Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, Andreea Popescu și Rareș Cojoc păstrează o relație civilizată și colaborează atunci când vine vorba despre creșterea copiilor.

„Închidem uşa şi uităm tot, normal că eu îl susţin în continuare şi ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume şi normal că e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un aşa tată. Aici jos pălăria!“, a transmis Andreea Popescu, într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars.