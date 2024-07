„Încercăm crearea unei temperaturi optime în dormitor, fără să uităm că și umiditatea aerului trebuie să fie ajustată – dacă nu aveți un ventilator, încercați să umpleți o sticlă cu lichid rece ca gheața, care să scadă temperatura în patul în care dormiți. Sau alternativ, puteți utiliza șosete răcoritoare (umede sau ținute la rece), răcirea picioarelor scade temperatura generală a pielii și a corpului”, a precizat specialistul.

Totodată, este important să ne hidratăm bine, chiar și noaptea, să ne îmbrăcăm adecvat, cu haine lejere care să permită absorbția transpirației, și să adoptăm o atitudine calmă.

„Starea de iritare și nervozitate suprasolicită organismul care oricum este afectat de temperatura crescută”, avertizează medicul într-un mesaj postat pe Facebook.

Transpirație excesivă sau aer uscat în încăpere

În mod normal temperatura corpului nostru tinde să scadă ușor cu 1-2 ore înainte de culcare, iar acest lucru ne ajută să adormim mai ușor și să avem un somn mai profund.

„În esență, când este foarte cald, este afectat somnul REM, somnul cu vise, cel care ne ajută să resetăm organismul pentru o nouă zi, cel care ajută la întărirea sistemului imunitar și procesarea amintirilor și emoțiilor. Temperatura ridicată din mediul înconjurător îngreunează semnificativ autoreglarea temperaturii corpului, afectează în mod direct calitatea somnului, crește frecvența respiratorie, cardiacă și umiditatea tegumentelor, în dorința de a realiza răcirea corpului, și nu în ultimul rând induc o stare de iritabilitate în organism. Astfel chiar dacă adormim la fel de ușor, pentru că temperatura crescută din timpul zilei epuizează energetic organismul, somnul este întrerupt frecvent și durează mai puțin. Trezirile repetate sunt datorate fie transpirației excesive, fie aerului uscat din încăpere”, arată dr.Mahler.

Pacienții cu boli cronice, inclusiv cei cu afecțiuni respiratorii, asociază somnului ineficient riscul acutizării afecțiunilor cronice prin infecții acute, prin efectul direct al particulelor poluate din aerul respirat, cum este ozonul, a cărui cantitate crește în orașele cu trafic intens mai ales în perioadele de caniculă”, spune medicul.

Codul roșu de căldură sufocantă, extins

Meteorologii au extins și prelungit alerta cod roșu de caniculă până marți, 16 iulie. Vizat este și litoralul, iar temperaturile vor ajunge la 42 de grade Celsius.

Toată țara se află sâmbătă și duminică, 13 și 14 iulie, sub cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Alertele au fost prelungite și pentru zilele de 15 şi 16 iulie. În plus, s-au extins și zonele aflate sub cod roșu de căldură extremă: e vorba de Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei.



