Ce pedeapsă a primit pensionara reținută după ce lăsat un bilet pe mormântul părinților lui Putin, cu mesajul „ați crescut un maniac și un criminal”

„Părinți de maniac, luați-l la voi, el provoacă atâta durere și necaz, toată lumea se roagă pentru moartea lui. Ați crescut un maniac și un criminal”, acesta este conținutul biletului găsit la mormântul părinților președintelui rus Vladimir Putin, portivit dosarului trimis în instanță.

Pensionara a fost acuzată că „a profanat mormântul, din motive de dușmănie politică sau ideologică”.

Femeia nu a negat în instanță că a scris nota. Ea a declarat că „m-am uitat la știri, totul era foarte înfricoșător, foarte trist, cu mulți morți”.

Biletul a fost lăsat pe mormântul din cimitirul Serafimovski pe 6 octombrie, iar Maxim, fiul Irinei Țibaneva, a spus că mama lui a fost ridicată pe 10 octombrie.

