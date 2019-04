Conform înţelegerii cu Ambasada Ecuadorului, Assange era obligat să plătească pentru mâncarea animalului, dar şi să curăţe în urma lui.

Julian Assange, în vârsta de 47 de ani, a fost arestat, joi dimineață, după ce președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, i-a retras dreptul de azil în ambasada sa din Londra. Fondatorul WikiLeaks a fost găsit vinovat joi de Curtea de Justiţie din Londra de încălcarea termenilor eliberării pe cauţiune și riscă 12 luni de închisoare.

I wonder what will happen to James, Julian Assange's cat, who also lived in Ecuadors London embassy pic.twitter.com/YYOUZS9K1V

— bianca bharti (@biancabharti) April 11, 2019