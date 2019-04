Assange a fost expulzat din ambasada Ecuadorului, unde a trăit din anul 2012, apoi a fost arestat de poliţia metropolitană din Londra. El a fost reţinut chiar în sediul Ambasadei Ecuadorului.

Imagini cu momentul arestării fondatorului WikiLeaks care a stat șapte ani în Ambasada Ecuadorului din Londra au fost difuzate de agenția rusă de presă Ruplty.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) 11 aprilie 2019

UPDATE: 13:40: Președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a explicat, într-un clip postat pe rețelele de socializare, decizia de retragere a dreptului de azil a lui Assange.

„Răbdarea noastră a ajuns la o limită. Domnul Assange a instalat echipamente electronice şi de bruiaj interzise, a blocat camerele de securitate ale ambasadei, s-a certat cu personalul de pază. A intrat în dosarele secrete ale ambasadei fără permisiuni.

Susţine că nu are Internet, deşi i-am oferit o conexiune, dar totuşi are un telefon mobil prin care comunică cu restul lumii”, a spus Moreno, care a adăugat că i-a cerut Marii Britanii să garanteze că Assange nu va va fi extrădat într-o ţară unde ar putea fi torturat sau executat.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 aprilie 2019

Secretarul de Stat la Ministerul de Interne al Marii Britanii, Sajid Javid, a confirmat arestarea fondatorului WikiLeaks: „Pot confirma că Julian Assange este acum în custodia poliției și urmează să răspundă legii pentru faptele sale. Aș dori să mulțumesc Ecuadorului pentru cooperare și poliției pentru profesionalism. Nimeni nu e deasupra legii”.

După reținerea lui Assange, WikiLeaks a transmis mai multe mesaj pe Twitter prin care acuză Ecuadorul că a acționat ilegal.

„Ecuadorul a pus capăt în mod ilicit azilului politic avut de Assange, încălcând legile internaționale. A fost arestat de poliția britanică în interiorul ambasadei Ecuadorului în urmă cu câteva minute”, a scris WikiLeaks, care a publicat un al doilea mesaj pe rețeaua de socializare.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) 11 aprilie 2019

„Julian Assange nu a ieșit din ambasadă. Ambasadorul Ecuadorului a invitat poliția britanică în ambasadă și a fost arestat imediat”, a mai scris WikiLeaks.

URGENT Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) 11 aprilie 2019

De asemenea, WikiLeaks susține că „actori puternici, incluzând CIA, au demarat un efort complex pentru a-l dezumaniza, delegitima şi închide” pe Julian Assange.

Platforma WikiLeaks a anunțat încă de acum câteva zile că acesta urmează să fie arestat, susținând că poliția britanică și reprezentanții Ecuadorului au ajuns la un acord în acest sens.

Julian Assange s-a refugiat în reprezentanța diplomatică, unde beneficia de protecție diplomatică, pentru a evita arestarea sa și extrădarea în Suedia, țară în care era vizat de o anchetă de abuz sexual.

Dosarul a fost abandonat, însă Assange a susținut întotdeauna că era de fapt un pretext pentru a fi expulzat în SUA, unde WikiLeaks se află în atenția autorităților americane, încă de la scurgerile de informații clasificate din interiorul CIA.

Arestarea lui Assange vine la doar câteva zile după ce președintele ecuadorian Lenin Moreno l-a acuzat pe Julian Assange că „a încălcat în mod repetat” termenii azilului politic.

„Dl. Assange a încălcat acordul pe care l-am încheiat cu el și cu avocatul său de prea multe ori”, a declarat Moreno, în urmă cu o săptămână.

Tensiunile dintre Quito și Assange au crescut după publicarea pe portalul InaPapers.org, care ar aparține Wikileaks, fotografii, înregistrări video și conversaţii private ale preşedintelui ecuadorian. Mai mult, InaPapers îl acuză liderul ecuadorian de corupție, fapte pe care acesta le neagă.

„Nu este vorba de faptul că nu poate vorbi și exprima liber, dar nu poate minți, cu atât mai mult să spargă conturi private sau numere de telefon”, a adăugat acesta.

În interviu, șeful țarii latino-americane nu l-a acuzat pe Assange că se află la originea „divulgării” acestor fotografii, însă Guvernul a apreciat că ele au fost difuzate de WikiLeaks.

