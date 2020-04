De Ștefan Pană,

Unele locuri sunt mai bune decât altele, dacă tot trebuie să stai izolat undeva, aşa cum reiese din pozele puse de Suzan Kim, din Hawaii.

Oded Becker, din Nepal, a pus această poză cu priveliştea de pe balconul lui:

Lilla Georgoulakis a împărtăşit o poză din faţa casei ei din Africa de Sud, de pe malul râului Crocodile.

“Sunt hipopotami în faţa casei noastre pentru că râul e mult mai umflat decât de obicei”.

“Răsăritul deasupra lacului, aşa cum îl văd de la fereastra dormitorului”, scrie Leigh McKenzie, din Australia.

O postare care a fost intens comentată aparţine unei femei din Texas: “Priveliştea mea este asupra a ceva ce eu şi soţul meu am visat îndelung şi am plănuit de ani buni. Am cumpărat rulota cu câteva zile înainte de începutul pandemiei. Nu am făcut nici călătoria de inaugurare. Nu am dormit în pat, pentru că încă are folia pe el. Nu am pus nici măcar un obiect personal înăuntru. Dar într-o zi, sperăm curând, vom putea să ne bucurăm de visul de a locui în locuri izolate şi să vedem America în toată frumuseţea ei”, a scris Jen Bellotte.

Grupul a fost luat cu asalt şi de români, care pun foarte multe poze cu priveliştile din casele lor.

Una dintre cele mai de succes este dintr-o cabană din Câmpulung Moldovenesc, şi a strâns peste 1.000 de like-uri.

“România urcă rapid pe lista mea de ţări pe care trebuie să le vizitez. Wow”, a scris într-o postare separată o femeie din Statele Unite.

“Nu ştiu alţii ce vor face, dar eu călătoresc în România când se termină totul”, a scris un alt american.

Mesaje de mulțumire

Mulţi membri ai grupului au trimis şi mesaje de mulţumire pentru cei care au iniţat proiectul şi pentru cei care pun pozele lor.

“Vă mulţumesc pentru acest grup minunat în timpul unor vremuri atât de grele. Putem călători şi să ne facem noi prieteni pe Facebook”, a scris o femeie din Israel.

Pentru unii, nu doar COVID-19 este răspunzător pentru statul în izolare, aşa cum arată Patricia Forgacs, din Michigan, SUA.

“Noapte bună din Nuuk, Groenlanda”.

Mulţi utilizatori nu şi-au neglijat nici animalele de companie, alături de care au petrecut cea mai mare parte a ultimei luni.

Carantina l-a prins pe un american pe un alt continent. “Vedere de pe balconul dormitorului. Cina e a lui Yoshi, vinul, al meu. Cred că fundalul cam dă de gol unde mă aflu”.

“Jurnal de carantină, 17 aprilie, ziua 36”, începe o femeie din Oxfordshire, Marea Britanie, într-o postare scrisă din perspectiva… pisicii ei.

“Lumina soarelui a apus şi eu stau aici aşteptând ploaia şi punându-mi întrebări despre sensul vieţii. Am mâncat un păianjen care se plimba pe geam, apropo”.

“Are mari speranţe”, scrie Lisa Wilson Harrison, din Carolina de Nord, SUA.

Şi nu doar pisicile sau câinii sunt apreciaţi.

“De la fereastra mea… de fapt sunt afară cu el. Faceţi cunoştinţă cu măgarul meu, Wilbur”, scrie Kim Garrett, din Texas.