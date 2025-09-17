În calcul intră toate veniturile nete supuse impozitării, conform Codului Fiscal. Aici se includ salariile, activitățile independente (PFA, profesii liberale), drepturile de autor, chirii, dividende, dobânzi, câștiguri din investiții, pensii, venituri agricole sau silvice, premii ori jocuri de noroc și chiar tranzacții imobiliare. Practic, orice venit declarat și impozabil este considerat.

Consiliul Economic și Social a cerut Ministerului Educației să precizeze clar, în metodologie, lista completă a veniturilor luate în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul școlar 2025-2026.

Însă, Hotărârea de Guvern nr. 732/2025 privind regulile pentru bursele elevilor din anul școlar 2025-2026 nu conține această listă. „Referitor la art. 14 alin. (1): deoarece persoanele din comisiile de burse ale unităților de învățământ sunt cadre didactice și nicidecum experți fiscali, trimiterea la Codul fiscal pentru tipurile de venituri nete ce trebuie luate în considerare este improprie și insuficientă. Având în vedere că proiectul de act normativ reprezintă o metodologie, este necesar să fie menționată clar lista exhaustivă a tipurilor de venituri care trebuie declarate și analizate în vederea stabilirii eligibilității pentru bursa socială”, se precizează în documentul CES.

Potrivit Art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, veniturile supuse impozitului pe venit și care se iau în calcul la stabilirea eligibilității pentru bursa socială sunt:

venituri din activități independente, definite conform art. 67 (PFA, profesii liberale etc.)

venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 (drepturi de autor, brevete, mărci etc.)

venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 (salarii, indemnizații, prime, bonusuri etc.)

venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 (chirii, arende etc.)

venituri din investiții, definite conform art. 91 (dobânzi, dividende, câștiguri din vânzarea de acțiuni etc.)

venituri din pensii, definite conform art. 99

venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103

venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 108

venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 111 (vânzări de imobile)

venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117 (ex: sume sau bunuri primite ocazional, venituri din contracte civile etc.).

Venitul mediu se calculează luând în considerare toate veniturile nete realizate de membrii familiei, conform Codului Fiscal. Alocațiile copiilor nu se iau în considerare la stabilirea venitului minim.

Există și venituri care nu se iau în calcul. Printre acestea se numără alocațiile de stat, indemnizațiile pentru creșterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele sociale, bursele de studiu, despăgubirile, donațiile și moștenirile, precum și alte sume prevăzute de Codul Fiscal ca fiind neimpozabile.

Procedura de acordare presupune depunerea dosarului la școală până pe 2 octombrie 2025. Documentele trebuie să conțină declarații și acte doveditoare privind veniturile familiei. Spre deosebire de anii anteriori, verificarea nu se mai face prin PatrimVen (sistem ANAF), ci de persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.

