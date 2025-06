Conform lui Bogdan Cojocaru, după cinci ani de mandat, zece dintre proiectele lui Costel Alexe, șeful liberal de la Consiliul Județean Iași, sunt fie blocate, fie rămase doar la nivel de promisiuni.

„Zilele trecute, s-a împlinit un an de la alegerile locale din 2024. Preşedintele liberal al Consiliului Judeţean Iaşi a fost reconfirmat în funcţie. După aproape cinci ani de mandat, PNL-istul şef de judeţ are zece mari proiecte pe care le-a promis ieşenilor, dar care încă sunt la stadiul de vorbe sau de planşe. Altele sunt de-a dreptul blocate”, a spus miercuri, 11 iunie, Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, conform News.ro.

Acuzațiile includ lipsa unei șosele ocolitoare pentru Iași, ceea ce cauzează ambuteiaje și poluare. Acesta a mai adus în atenție și că investițiile în rețelele de utilități și infrastructură rutieră nu au fost distribuite uniform în județ.

Pe listă se află și trei parcuri industriale anunțate de CJ Iași, dar care nu au fost operaționalizate. Criticile continuă cu promisiuni neîndeplinite, cum ar fi lucrările la centura ocolitoare a orașului Podu Iloaiei și drumul nou între comuna Aroneanu și Aeroportul Iași.

„Al doilea oraş ca mărime din România nu are o autogară pentru traficul de pasageri. E o investiţie banală care a fost vânturată doar în campania electorală şi imediat uitată. Spitalul de Boli Respiratorii, unitate medicală care ar trebui ridicată de la zero, marele proiect lansat de şefii CJ, încă nu a fost urnit. Despre reabilitarea şi modernizarea Teatrului «Luceafărul», instituţie culturală care a pus Iaşul pe harta festivalieră de profil, şefii CJ nu mai suflă nicio vorbă. Iaşul are nevoie de aceste investiţii fără de care dezvoltarea judeţului nu este posibilă”, a mai precizat preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

